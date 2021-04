Nagy-Britannia 60 millió adag Pfizer/BioNTech vakcinát vásárol harmadik dózisnak

A két ország egy sor szándéknyilatkozatot írt alá egymással, többek között a klímavédelmi kutatások területén kezdett együttműködés erősítéséről.

Németországnak és Kínának az Egészségügyi Világszervezet (WHO) révén kölcsönösen el kell ismernie az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen használt oltóanyagokat – mondta Angela Merkel német kancellár szerdán Berlinben a 6. német-kínai kormánykonzultáció előtt. Angela Merkel a kínai miniszterelnökkel, Li Ko-csianggal közösen vezetett online tanácskozás előtt tett nyilatkozatában kiemelte, hogy Kínának és Németországnak is fontos szerepe lehet a koronavírus-világjárvány elleni küzdelemben. Hozzátette, ezzel nemcsak ahhoz járulhatnak hozzá, hogy saját lakosságuk beoltását lehetővé tegyék, hanem ahhoz is, hogy nyíltan és átlátható módon beszéljenek az oltóanyaggyártásról, valamint az oltóanyagokat lehetőség szerint kölcsönösen elismerjék, legalábbis az Egészségügyi Világszervezetnél – hogy így győzhessenek a vírus elleni küzdelemben. Angela Merkel felidézte, hogy a 2020 második félévi német európai uniós (EU-) elnökség idején sikerült lezárni a tárgyalásokat az EU és Kína átfogó beruházási megállapodásról. – Erre a megállapodásra lehet felépíteni a jövőbeli gazdasági kapcsolatokat, amelyeket az átláthatóság, a kölcsönös piaci hozzáférés és a korábbinál nagyobb jogbiztonság jellemezhet – mondta a kancellár. Az ENSZ egy másik szakosított szervezete, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által meghatározott alapkövetelményekkel kapcsolatban kiemelte: nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a munkavállalók mindenütt, Németországban és Kínában is megfelelő körülmények között dolgozhassanak.

– Azonban a német-kínai kapcsolatok a gazdaságnál jóval szélesebb kört, az élelmiszerbiztonságtól az éghajlat védelméig egy sor ügyet ölelnek fel, és vannak nehéz kérdések is. Hagyományosan ilyen kérdés az emberi jogok helyzete, és ezzel kapcsolatban vannak nézeteltérések, a többi között Hongkonggal összefüggésben – mondta Angela Merkel.