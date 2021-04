Lemondott az Országos Atomenergia Hivatal vezetője

Fichtinger Gyula megbízatása a mai nappal szűnt meg.

- derül ki a szerda este megjelent Magyar Közlönybő l . A most leköszönő elnök régi motorosnak számít a területen, hiszen 2013 óta vezette a hivatalt. A napi.hu idézi a szakember önéletrajzát is. Eszerint 1958-ban született, 1983-ban a Moszkvai Energetikai Egyetemen szerzett hőfizikus-mérnöki diplomát, majd 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen atomtechnikai szakmérnökként végzett. 1983-tól 1985-ig a Paksi Atomerőmű Vállalatnál, majd 1990-ig a Magyar Villamos Művek Trösztnél dolgozott. 1991-től az atomerőmű biztonságát felügyelő hatóságnál töltött be különböző vezető tisztségeket. 2012 februárjától az OAH főigazgató-helyettese, a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság vezetője volt.