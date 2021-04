Élete végéig börtönben maradhat a csantavéri mészáros

Az idős ember búcsúlevélben el is köszönt hozzátartozóitól.

Egy 63 éves férfi szánta el magát végzetes lépésre 2021. április 28-án délelőtt Miskolcon – számolt be róla a police.hu . A férfi búcsúlevélben el is köszönt hozzátartozóitól, azonban felesége férje üzenetét olvasva azonnal a rendőrséghez fordult segítségért. A járőrök a férfi keresésére indultak, akit nem sokkal 13 óra után az avasi lakótelep egyik tízemeletes épületének tetején meg is találtak. Az elkeseredett ember a párkányon ült, a rendőrök azonban vissza tudták őt húzni, és biztonságba helyezték. A rendőrök mentőt hívtak a krízishelyzetbe került férfihoz, akit további ellátásra kórházba szállítottak.