Ujhelyi: a vakcinaútlevél nem lehet a tagállami kormányok játékszere!

Lehet menni látogatni és elhagyható már az intézmény, noha ennek szigorú feltételei vannak.

Az érettségi vizsgák alatt egy teremben maximum csak 10 tanuló tartózkodhat, másfél méteres védőtávolsággal és kötelező maszkhasználattal

- közölte a köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs szokásos napi szereplésén. Maruzsa Zoltán a számokat ismertetve elmondta, mintegy 400 ezer vizsgát teljesítenek. Egyúttal arra kérte a diákokat, hogy akik a jövő héten érettségiznek, ne most teszteljék a teraszok nyitvatartását. Megerősítette, hogy május 10-ig a felsősök digitális tanrendben tanulhatnak. Az államtitkár szerint a nyitást a járványszámok mellett az oltási adatok indokolták. Ugyanakkor elmondta, ismét működik a minisztériumban és Klebersberg Intézményfenntartó Központban kialakított rendszer: ha fertőzött tanuló gyermeket azonosítanak, akkor az adott osztályt, csoportot hazaküldik. A lakosság 39 százaléka beoltott - utóbbit már az országos tisztifőorvos mondta. Müller Cecília szerint most már csak rajtunk múlik, hogy fel tudjuk venni a vakcinát. Nagyon népszerű az időpontfoglaló felület, ahogy egyre többen veszik fel az oltást, egyre jobban csökkennek az adatok, ezért nagyon fontos, hogy elkerüljük a súlyos szövődményes fertőzést. "Ez egy nagy, hatalmas közös magyar projekt", hogy megszabaduljunk a járványtól. Azt hangoztatta, ilyen gyorsan nem lehetett oltakozni, mint manapság.



A kedvező járványügyi adatoknak köszönhetően már a harmadik hullám leszálló, csökkenő szakaszában vagyunk.

Bejelentette azt is, hogy a szociális intézmények ismét látogathatók. Ugyanakkor csak az mehet be, aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal. Vele tarthat egy 18 éven aluli. Véget ér az intézményelhagyási tilalom is. Ha valaki 72 óránál többet van távol, akkor ő negatív PCR-teszttel térhet csak vissza. Müller Cecília hozzátette, akik még nem kérték az oltást, még mindig felvehetik. A tájékoztató elején Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, szerdán 551 olyan emberre akadtak az egyenruhások, akik nem hordtak maszkot. 126-an szegték meg a kijárási tilalmat és üzletet nem kellett bezárni. Kérdések nem hangoztak el, arra való hivatkozással, hogy Gulyás Gergely azokra 'kimerítően" válaszolt.