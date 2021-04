A pszichológusi vélemény szerint a gyerekek élményszerűen számoltak be a velük történt borzalmakról, amelyeket legfiatalabb testvérük, a még csak 1 éves kislány is végignézett.



Lánytestvérük kisgyermekeit közel másfél éven át szexuálisan bántalmazta két „nagybácsi”. A jelenleg 24 éves B. Lajoson és 18 éves öccsén, B. Józsefen április 20-án ütöttek rajta a rendőrök – írja a police.hu a borzalmas büntetőügyről. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy 2019 őszi gyámhivatali jelzés alapján kezdtek foglalkozni az üggyel.

A gyámhivatal kérésére készített pszichológusi vélemény szerint az elkövetéskor még csak 4 éves kislány és 3 éves fiútestvére élményszerűen számolt be a velük történt borzalmakról, amelyeket a bűncselekménykor legfiatalabb testvérük, a még csak 1 éves kislány is végignézett.

Pócsikné Csatai Mária százados, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának kiemelt főnyomozója a megdöbbentő bűncselekmények elkövetőiről elmondta: a fiatal gyanúsítottak (közülük a kisebbik, az adatok szerint egyébként a brutálisabb, a bűnesetkor még kiskorú volt) általában rokontól rokonig vándorolt Kál és Kompolt között. Előző településen édesanyjuk és az egyik lánytestvérük, Kompolton pedig a három sértett gyermek édesanyja, ahol az idősebbik testvért fogták el abban a házban, ahol többször, felváltva erőszakolták a kicsiket. A tragikus történethez az is hozzátartozik, hogy a gyerekek gondozóik körében sem voltak biztonságban, minden értelemben elhanyagolták őket, és alultápláltságukat is megállapították. Ezért is vette ki a gyámhatóság kompolti édesanyjuk gondozásából a kicsiket, akik káli nagynénjükhöz kerültek. Ám Ő, mint kijelölt gyám hétvégenként visszaengedte a gyerekeket az anyjukhoz. Ezért a hatóság később nevelőszülőnél helyezte el őket, aki nem boldogult velük. Állítása szerint magatartásukat átjárta a trauma miatt átélt szexuális túlfűtöttség. Vallomásából kiderült, hogy a borzalmak, amiket a gyerekek átéltek, nem maradtak nyomtalanul, viselkedésük korukhoz viszonyítva a normalitástól lényegesen eltért, érettségükhöz mérten torz magatartásmintákat mutattak.

Végül a gyámhivatal egy másik nevelőszülőt talált a gyermekek számára, amikor a rendőrség kihallgatta az idősebb kislányt, aki gyámja jelenlétében leplezetlenül és megdöbbentő őszinteséggel beszélt az átélt traumáról. Rákérdezés nélkül elmesélte, hogy mit csináltak vele és az öccsével. Az elkövetőket keresztnéven emlegette.

A rendőrség „következtetése” szerint a család tagjai „túlnyomó többségben aluliskolázottak, többen fogyatékkal élők, és minden értelemben a társadalom elmaradottabb, szegény rétegébe tartoznak”.



A gyerekek édesanyja hallássérült, őt csak jeltolmács segítségével tudták kihallgatni, és az abúzus ügyében úgy nyilatkozott, hogy nem volt tudomása ilyesmiről, gyermekei nem panaszkodtak hasonlóra. Őt kiskorú veszélyeztetése bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Az idősebb gyanúsítottat, B. Lajost – akit egy másik ügyben szeméremsértés miatt már régóta köröztek – Nyáregyházán fogták el. A testvérpárt kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett, a 12. életévét be nem töltött, befolyása alatt álló személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanújával vették őrizetbe, és múlt csütörtökön a bíróság le is tartóztatta őket. Ellenük a büntetőeljárás további bizonyítékok beszerzésével folytatódik.