Drámai harcban önnön gyengeségünkkel - Petőfi kacajáról (is) Kovács Viktorral és Kovács Dominikkel

„Lehet egy a beszélő a szövegváltozatban, vagy majd utólag felosztjuk – mondják az interjú elején –, mert hisz a gondolataink közösek.” És rögvest meg is mutatják, milyen, amikor az egymás szavába vágás nem bántó, hanem konstruktív. Hírük megelőzte őket, Jégtorta című drámájukat idehaza még nem, de Svájcban már bemutatták. Egy ikerpár Simontornyáról, egy alkotópáros, aki drámáival sorra nyeri a pályázatokat, és most a doktoriját írja. Úgy tartják, a tudományos és szépírói munkásság erősíti egymást, mert segíti a hősök megértését. Ők a Kovács ikrek, azaz a VésD. Kovács Viktorral és Kovács Dominikkel beszélgettünk.