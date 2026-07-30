Sétálok a körúton, süt a nap, a villamoscsilingelésbe mégis belereped a tér. Egy idős hölgy rossz irányba mozdul a megállóban, mire egy mögötte siető, jól öltözött férfi olyan nyers, fojtott agresszióval löki odébb szavakkal – „nem igaz, hogy nem bír figyelni, maga szerencsétlen!” –, mintha az élete múlott volna ezen a két másodpercen.
Több médium abúzusvádakról írt, rendőrségi feljelentésről nincs hír.
Bántalmazó légkörről számoltak be a Rubovszky Rita által 2011–2023 között vezetett iskola volt tanulói. A volt igazgató, akit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nemrég nevezett ki főtanácsadónak, adatokkal cáfol és a valóság átkeretezéséről beszél.
A Búbánat-völgyön át című kisregény létrejötte számos ponton találkozott az utóbbi idők gyermekvédelmi ügyeket érintő problémáival. A személyes tapasztalatokat feldolgozó próza egy egyházi kollégiumba került kamasz megaláztatásokon és bántalmazásokon átvezető felnövéstörténete. Pion Istvánnal – az irodalmi és a slamközösség ismert alakjával, akit az Oscar-díjas Saul fiában is ott találunk a filmvásznon – arról beszélgettünk, amiről még emlékezni sem lehetett egykönnyen: a traumafeldolgozás folyamatáról, valamint az őt érintő bírósági ügyről – de még a bazsarózsákról is.
Két történeten keresztül mutatjuk be, hogy a családban élők sincsenek könnyű helyzetben. Ma van a gyermeki jogok világnapja.
Merre vagyok arccal előre címmel jelent meg Fabricius Gábor harmadik regénye. Megosztó, tabudöntögető témát választott: egy férfi történetéről mesél, akit bántalmaz egy nő. Szeretetről, családról, közönyről és hitelességről is beszélgettünk a szerzővel.
Csak a fideszesek alig harmada szerint elfogadható az állam – vagyis az Orbán-kormány – és az egyházak összeborulása – derül ki a Publicus Intézet lapunk számára készített reprezentatív kutatásából.
Fiona McPhillips egy hazájában, Írországban nagy port kavart eset nyomán írta meg első regényét, amelyben egy gimnázium uszodájában zajló szexuális bántalmazás történetét meséli el. A hallgatás sebei azonban több ennél: hangot ad a hangtalanoknak, és felhívja a figyelmet az elkövetők és az áldozatok kapcsolatának összetett dinamikájára. McPhillips a szeptember végi PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál vendégeként mesélt arról is, miért fontos számára felhangosítani olyan jelenségeket, amelyeket hallgatás övez.
Vizsgálatot indított a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Honvéd Csipes Ferenc ellen. A 37 éves, hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta egy tegnapi Facebook-posztban azzal vádolta meg a trénert, hogy őt és társait hetek óta verbálisan zaklatja.
„Néhányan itt úgy viselkednek, amit máshol nem tolerálnának. Elég csupán egy-egy ilyen ember, ám ő több évtized alatt elég nagy pusztítást képes végezni” – állítja Rékai Anett az irodalmi élet visszásságairól szólva. A Petri György- és Málik Roland-díjas költővel a Menetiránynak háttal című debütkötete megjelenése apropóján beszélgettünk a nők helyzetéről a mai magyar irodalomban, a bohémvilág státusz hátulütőiről és a közös szemet hunyásról.
Az otthon egyik 15 éves lány lakója még tavaly áprilisban tervezett szökést, az otthon egyik gyermekfelügyelője ebben segített volna neki, cserébe azért, ha a kiskorú lány szexuális kapcsolatot létesít vele.
A szociálpszichológus Magyar Péter és Varga Judit magánéleti konfliktusából kiindulva jutott erre a következtetésre.
Ha igaz, amit állít, a Fideszben miért hagyták, hogy megtörténjen?
A bántalmazási esetek belső kivizsgálására fókuszálva.
Érzékenyen és professzionálisan kell kezelni a gyermekvédelmet, aminek a módszere nem a fenyegetés – mondta a Népszavának Bárnai Árpád, aki öt évig felügyelőként dolgozott a bicskei otthonban.
A felmérésben kérdezett gyerekek 26 százaléka számolt be szexuális bántalmazásról, 21 százaléknyian pedig fizikai bántalmazásról. Bár a kérdőív anonim volt, mégis többen ráírták a papírra a teljes nevüket.
Lökdösték, rángatták, üvegeket, sőt, egy széket is dobtak felé. Az incidensben részt vevő egyik olasz állampolgárt a rendőrség elfogta, és garázdaság miatt büntetőeljárást indított vele szemben.
Családi környezetben gyakoribb a gyerekek elleni szexuális visszaélés, mint oktatási-, nevelési intézményekben - tudta meg lapunk. A kormány szerint viszont az iskolában és a „genderpropaganda” miatt vannak veszélyben a fiatalok.
„Lehet egy a beszélő a szövegváltozatban, vagy majd utólag felosztjuk – mondják az interjú elején –, mert hisz a gondolataink közösek.” És rögvest meg is mutatják, milyen, amikor az egymás szavába vágás nem bántó, hanem konstruktív. Hírük megelőzte őket, Jégtorta című drámájukat idehaza még nem, de Svájcban már bemutatták. Egy ikerpár Simontornyáról, egy alkotópáros, aki drámáival sorra nyeri a pályázatokat, és most a doktoriját írja. Úgy tartják, a tudományos és szépírói munkásság erősíti egymást, mert segíti a hősök megértését. Ők a Kovács ikrek, azaz a VésD. Kovács Viktorral és Kovács Dominikkel beszélgettünk.
Borda Réka 2017-ben Hoax című verseskötetével debütált, második kötetében azonban a próza felé fordult. Az Égig érő csalán cselekménye egy vidéki kisvárosban és környékén játszódik, és egy gyermekkori bántalmazás megrázó történetét a kislány és a már felnőtt nő nézőpontjából mondja el. A sokszor rendkívül lírai regény kapcsán a gyermekkori traumák irodalmi feldolgozásáról és a gátak lebontásáról beszélgettünk.
A szakember mindenkitől elnézést kért, akit akarva-akaratlanul megsértett az elmúlt 42 évben.
A trénert bántalmazás, megfélemlítés, lelki terror alkalmazása miatt Cseh László, Szepesi Nikolett, Kozma Dominik is bírálta. Dara Eszter pedig szexuális visszaéléssel is megvádolta.
"Volt versenyzőm, aki hiányolta tőlem a kemény bánásmódot, hogy egyfajta fenyegetettség-érzet érje, ő ekkor tudta kihozni magából a maximumot."
Az áldozatok kezelésében, az eljárásrendben szeretne változást elérni a jövőben a jogerősen elítélt lúgos orvos áldozata Renner Erika. Azt mondta, nem a támadójával való rendszeres találkozás volt a legfájdalmasabb, hanem az, ahogy a jog alkalmazói bántak vele.
Elképesztően megnőtt a legkisebbekkel szembeni erőszak a karanténidőszak alatt.