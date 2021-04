„Azt kívánom az anyukámnak, hogy legyen boldog nélkülem!”

Összesen negyven lopott műkincs került elő a házkutatáskor.

Harminckét éve ellopott középkori ereklyetartót találtak meg az olasz hatóságok Szicíliában, egy gyűjtő házában. A San Galgano-ereklyetartót 1989-ben lopták el Siena környékéről. A rendőrség online sajtótájékoztatón számolt be az egy éve kezdődött nyomozást lezáró sikeres akcióról – írta meg a The Art Newspaper online kiadása. A rendőrök az ereklyetartóval együtt további negyven lopott műkincset, köztük festményeket, szobrokat és régészeti műtárgyakat is találtak a szicíliai gyűjtő házának átkutatásakor. A gyűjtőt, aki nem adott magyarázatot arra, hogy hogyan kerültek a műkincsek a birtokába, orgazdasággal vádolják. A XIV. századi ereklyetartót és a hozzá tartozó tárgyakat - köztük egy aranyozott rézkeresztet és angyalokkal gravírozott hat ezüstkelyhet - sienai és római aranyművesek készítették, és eredetileg a Siena melletti San Galgano apátságban helyezték el. A gyűjteményt később 40 kilométerre északra, a Montarioso Szeminárium múzeumába helyezték át, ahonnan 1989. július 10-én éjszaka ellopták. A lopással kapcsolatban három szicíliai és egy toszkán tettes ellen indítottak eljárást.