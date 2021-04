Hajléktalankórház: csak a hosszabbításról van döntés

Minden esély megvan rá, hogy az idei nyaralási szezonra elkészül az EU-n belüli szabad mozgást elősegítő európai vakcina igazolvány.

Az uniós intézmények teljes gőzzel dolgoznak a tanúsítvány tartalmi elemeire és alkalmazására vonatkozó előírásokon. A tagállamok már kialakították álláspontjukat, csütörtökön pedig az Európai Parlament (EP) is letette az asztalra a magáét. A felek tíz napon belül tárgyalásokat kezdenek, hogy kidolgozzanak egy mindenkinek megfelelő kompromisszumot. Abban egyetértés van, hogy a digitálisan vagy papírformában kiállítható igazolványnak tanúsítania kell, hogy tulajdonosát beoltották a Covid-19 ellen, vagy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik, illetve már átesett koronavírus-fertőzésen. Az EP emellett javasolja, hogy a Covid-19 igazolvánnyal rendelkezőknek ne kelljen további korlátozásokra – például karanténra vagy tesztelésre – számítaniuk, ha átlépik a schengeni határokat. Indítványozzák továbbá, hogy a vakcinával nem rendelkezők kapjanak ingyenes tesztelési lehetőségeket, hogy ne kerüljenek hátrányba a beoltottakkal szemben. Az intézményközi egyeztetésen mindkét kezdeményezés gellert kaphat, mivel a kormányok maguk akarják eldönteni, hogy alkalomadtán milyen szigorításokat vezessenek be, és milyen árat szabjanak a tesztelésnek. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtöki sajtótájékoztatóján például azt közölte, Magyarország kétoldalú tárgyalásokat folytat több országgal - köztük uniós államokkal - a nemzeti igazolványok kölcsönös elismeréséről, majd Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette: Szerbiával és Montenegróval már megvan a megállapodás, illetve megkezdték megkezdték az egyeztetéseket Görögországgal és Izraellel is. Vitát gerjeszthet az is az EU-ban, hogy a képviselők szerint a tagállamoknak csak akkor kell elfogadniuk a más tagország által kiállított vakcina igazolást, ha az oltóanyagot az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezte. Nem tartoznak egyelőre ezek közé a Magyarországon is használatos orosz és kínai készítmények. Az EP ugyanakkor az egyes országokra bízná, hogy olyan oltási igazolást is elfogadnak-e, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási listáján szerepel. Ma még ezen a jegyzéken sincs rajta a Szputnyik V, illetve a Sinopharm, de mindkettőt vizsgálják. A tagállamok megengedőbbek a parlamentnél, és az egyes fővárosokra bíznák, hogy elfogadnak-e az EMA által nem jóváhagyott vakcinákat is. Az Európai Parlament erős adatvédelmi garanciákkal látná el Covid-19 igazolványt, leszögezve, hogy az azokon szereplő személyes adatokat a célország nem őrizheti meg, és uniós szinten sem hozhatnak létre központi adatbázist.