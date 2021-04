Versenyt futnak az oltandókért

Kaotikussá vált az oltási folyamat miután sms-ben is folyik az invitálás és közvetlenül online is lehet jelentkezni. A háziorvosok csak kapkodják a fejüket.

Értelmetlen versenyfutást indított az oltásszervezők között az operatív törzs – így látják a lapunknak nyilatkozó háziorvosok. Kaotikussá vált az oltásszervezés miután néhány napja megnyitották a közvetlen online jelentkezési lehetőséget is, de a háziorvosoktól sem vették el a feladatot. Szerdán az operatív törzs tájékoztatóján György István kormányzati oltásfelelős jelentette be, hogy a Sinopharm mellett már AstraZenecával is oltják majd jövő héttől azokat, akik az eeszt.gov.hu-n online kiválasztják az oltópontot és az időpontot. Emellett zajlik az sms-ben való invitálás is az oltópontokra. - Miután ugyanazon betegek több forrásból kapnak meghívást ugyanarra az oltásra, csak a telefonáláskor tudjuk meg, hogy már máshonnan is kapott időpontot a páciensünk – mondta lapunknak Darvai László. - Olyan ez mintha a háziorvosok erőfeszítéseit vennék semmibe. Miközben folyamatosan telefonálunk, tíz páciensből 6-7-től az a válasz, hogy már van időpontjuk vagy oltásuk. Így sokkal kevesebb vakcinát adhatnak be a háziorvosok, mint azt tervezték, illetve amennyi oltóanyaghoz jutottak, ráadásul egy csomó energiájuk megy el feleslegesen a szervezéssel is. Hozzátette: ő az egészségügyi E-térben legfeljebb azt tudja ellenőrizni, hogy ki az, akit már beoltottak, de hogy ki regisztrált sikeresen már máshová, azt nem. Kérdésünkre, hogy a páciensek szempontjából mi a jó stratégia, kinek érdemes az online jelentkezés helyett várnia a háziorvosára, Darvai László azt mondta: annak, aki nem fogadja el a most felkínált Sinopharm vagy AstraZeneca oltást. Ő ugyanis abban bízik, hogy néhány héten belül ismét olthatnak a háziorvosok Pfizer illetve Moderna vakcinával is. Lapunknak egy másik háziorvos arról beszélt, hogy a héten nála elérhető kereken 100 Sinopharmra mindössze 65 jelentkező akadt. Ők főleg fiatalok, akik egyértelműen az oltásigazolás miatt fogadták el a hívását, hogy mehessenek végre az edzőterembe, meccsre. A maradék mintegy 400 regisztráltja viszont már csak Pfizert vagy Modernát fogad el.