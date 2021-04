Covid-betegek kezelésére alkalmazható gyógyszert vizsgál gyorsított eljárásban az EMA

A fokozatosan újrainduló szolgáltatások igénybevételénél mindkét országban elismerik az oltást, a teszteredményeket, a védettségi igazolásokat.

Csehországban május 10-én kinyithat az összes üzlet – tájékoztatott a csütörtöki kormánydöntésről Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter a Twitteren. Hétfőn az üzletek nyitását május 3-ra jelezte a kormány, de Petr Arenberger egészségügyi miniszter azt mondta: ennek feltétele, hogy az utolsó héten a százezer lakosra kivetített napi új fertőzések száma 100 alá essen. Csütörtökön ez a szám azonban még mindig 140 felett volt. Tekintettel arra, hogy Csehországban az utóbbi hetekben jelentősen csökken a koronavírus-járvány terjedése, reális a remény arra, hogy május 10-én ez a mutató már megfelel az elvárásoknak. A kormánydöntés értelmében végül május 3-tól csak a női és a férfi fodrászatok, valamint a testápolással összefüggő további szolgáltatások nyithatnak ki. Igénybevételükhöz negatív antigén- vagy PCR koronavírustesztre lesz szükség. A már beoltottak illetve mindazok, akik legfeljebb 90 nappal korábban gyógyultak ki a betegségből, teszt nélkül vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. (Képünkön egy ostravai kisdiák teszteli önmagát, a cseh iskolákban ez hetente kétszer kötelező) Szerdán 2480 új igazolt fertőzést regisztráltak a laboratóriumok, ami szeptember óta a legalacsonyabb napi esetszám. Az egy héttel ezelőtti adatokhoz képest a csökkenés 16 százalék. A járvány áldozatainak száma 29 213, a napi növekedés az utóbbi időben ötven körül mozog. Míg a járványhelyzet tartósan javul, az oltási folyamat csak nagyon döcögve halad. A 10,7 millió lakosú Csehországban eddig több mint hárommillió adag vakcinát adtak be az embereknek. Mindkét dózist több mint 980 ezren kapták meg. Franciaországban másfél héttel később, május 19-én kezdődik a korlátozások feloldása. Emmanuel Macron államfő a regionális lapoknak adott csütörtöki interjúban azonban bejelentette: akkor nem csak alapellátást biztosító üzletek, hanem a vendéglátóhelyek teraszai és a kulturális intézmények is újranyitnak. A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldása azt jelenti, hogy az éjszakai kijárási tilalom jelenlegi este 7 órai kezdetét a kormány május 19-én este 9 órára, június 9-én pedig este 11 órára módosítja, és amennyiben az egészségügyi helyzet megengedi, június 30-án teljesen feloldja. Franciaországban ettől kezdve a koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentummal engedélyezett lesz a részvétel akár ezerfős rendezvényeken is. Annál kevesebb ember esetén, így az éttermekben, múzeumokban, színházakban vagy mozikban nem lesz szükség igazolásra. Most hétfőn kisiskolások már visszatérhettek az iskolapadokba, a jövő hétfőtől pedig a felsőbb osztályokba járók és a gimnazisták is személyes jelenléttel folytathatják az oktatást, és megszűnik az a korlátozás is, amely alapján a franciák csak a lakóhelyük tíz kilométeres körzetében mozoghatnak szabadon. – Tudatos döntés volt az oktatást előnyben részesíteni, és az a stratégia is, hogy együtt kell élni a vírussal, még akkor is, ha továbbra is magas a fertőzési szint, magasabb, mint a szomszédainknál - fogalmazott a francia államfő.



Franciaország a koronavírus által leginkább sújtott európai országok közé tartozik, az igazolt fertőzöttek száma meghaladja az 5,5 milliót, de a napi esetszám a harmadik hullám tetőzésének heti 38 ezres átlagáról 26 ezerre esett vissza az elmúlt hét napban. A kórházi kezelést igénylő fertőzöttek száma csütörtökön 30 ezer alá csökkent, de még mindig duplája annak, mint amelyet az előző járványhullámok miatti lezárások enyhítésekor jelentettek. A járvány kezdete óta csaknem 104 ezren vesztették életüket a koronavírus okozta betegségben.