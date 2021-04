Összeomlott az oldal, ahol már Pfizer-oltásra is lehetne időpontot foglalni

Aki akarja, azt pénteken még beoltják Pfizerral, de szombaton már nem.

Ma egy újabb szakaszhatárhoz érkezünk. Szombat reggeltől a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul, a boltok este 11 óráig lehetnek nyitva, és a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, az edzőtermek és egyéb létesítmények – közölte Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádión.

A miniszterelnök múlt heti interjújában jelentette be, hogy ha meglesz a 4 millió beoltott, megnyitják a szolgáltatások körét mindazoknak, akinek van védettségi igazolványuk. Így látogathatók lesznek többek között a színházak, a tánc- és zeneművészeti előadások, a cirkuszok, a mozik, az uszodák, a közfürdők, a könyvtárak, az edző- és fitnesztermek, a kalandparkok, a sportesemények, de kinyitnak a szállodák és az éttermek belső helyiségei is. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a csütörtöki Kormányinfón jelezte, hogy pénteken várhatóan elérjük a 4 milliós beoltottsági szintet, ekkor tud dönteni a kormány az újraindítás újabb szakaszáról. Annyit elmondott, hogy a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul, a boltok pedig este 11-ig lehetnek nyitva. Megjegyezte azt is, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatják majd az éttermeket, kinyitnak számukra a szolgáltatást nyújtó üzletek, illetve azok a létesítmények, amelyek 2020 novemberében bezártak. Orbán Viktor pénteken közölte, hogy elkezdik oltani érettségi után, május 10-e után Pfizer-vakcinával a 16 és 18 éveseket is. Félreteszik számukra az oltóanyagot. Ma még oltanak Pfizerrel , de szombattól már nem.

– Aki Pfizert akar kapni, az ma még kaphat, legközelebb hetek múlva jut hozzá – jelentette ki az államfő.

A magyar védettségi igazolvánnyal mindenhová lehet menni, és a kínai Sinopharm vakcinával beoltottak is szabadon utazhatnak nyáron. Szavai szerint semmilyen korlátozás nem lesz ebben. Uniós igazolvány vagy lesz, vagy nem, de csak hetek vagy hónapok múlva, arra ők nem akarnak várni. Mindenképpen utazhat, ha akar az a magyar ember, akit beoltottak, függetlenül attól, hogy milyen vakcinával oltották be. Azt, hogy sportrendezvényeket lehet majd látogatni, de lagzikat még nem szabad tartani, azzal indokolta a kormányfő, hogy ott nem lehet különválasztani a beoltottakat és a még nem védetteket. Megállapította, hogy nem is gondolnák a hallgatók, hogy mennyi mindenre kell gondolniuk, most például a horgászok miatt – akik 700 ezren vannak – is intézkedniük kellett, így az éjféli horgászatot éjfél után is engedélyezik. Úgy fogalmazott, hogy külföldi tapasztalatok szerint, ha eléri a beoltottak aránya a nagykorúak felét egy országban, akkor sokan ellanyhulnak, és csökken az oltási kedv. Ezért azt még nem tudta megmondani, hogy 4,5 vagy 5 millió beoltottnál jön-e majd a következő nyitási szakasz. Szerinte mi vagyunk az egyedüli ország az EU-ban, ahol aki életkortól függetlenül regisztrál és bemegy egy oltópontra, azt beoltják.