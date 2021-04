Már nyomoz a rendőrség a Semjén Zsoltról készült hamis fotó miatt

A Karc FM a mintegy 2 millió ember elérésére is alkalmas, ingyenes frekvencián 10 éven át szólhat, de a jogosultságot a Médiatanács további 7 évvel meghosszabbíthatja.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa az egyedüliként pályázatot benyújtó Karc FM Média Kft.-t hirdette ki nyertesnek a Budapest 95,3 MHz körzeti frekvencia közösségi jellegű használatára kiírt pályázaton. Ezt a frekvenciát a Klubrádió használta évekkel ezelőtt, de ezen a pályázaton nem indult el, mert abban reménykedik, hogy végül a Médiatanács visszaadja a másik , folyamatban lévő pályázati eljárásban az általa elmúlt években használt FM 92,9 MHz-et , amelynek használatával február 15-től fel kellett hagynia . A Karc FM a mintegy 2 millió ember elérésére is alkalmas, ingyenes frekvencián 10 éven át szólhat, de a jogosultságot a Médiatanács további 7 évvel meghosszabbíthatja. Az NMHH kommunikációs igazgatóság pénteken az MTI-vel közölte: a szolgáltatók kérelmére a testület engedélyezte, hogy a Velencén szóló 90,4 Rádió 1 és a dunaújvárosi 93,1 Rádió 1 helyi kereskedelmi rádiók május 5-étől hálózatba kapcsolódjanak a Budapest 99,5 MHz frekvencián sugárzó Best FM-mel, és emiatt 90,4 Best FM és 93,1 Best FM néven sugározzanak, valamint arculatukat is ennek megfelelően változtassák meg. A grémium véglegesítette a Szekszárd 102,5 MHz-re és a Komló 91,4 MHz-re szóló közösségi, valamint a Pápa 95,7 MHz-re szóló kereskedelmi jellegű pályázati felhívásokat. A szekszárdi és a komlói frekvenciákra május 31-én és június 2-án, a pápaira pedig június 9-én lehet beadni a pályázati ajánlatokat. A médiatanács emellett felkérte az NMHH-t a Budapest 102,1 MHz, a Kalocsa 94,5 MHz, a Dunaföldvár 104,1 MHz, a Tapolca 101,8 MHz, a Veszprém 94,6 MHz, az Esztergom 92,5 MHz, a Szombathely 107,4 MHz és a Zalaegerszeg 92,9 MHz frekvenciaterveinek kidolgozására is. A közleményben kitértek arra is, hogy az NMHH ellenőrizte a médiaszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a 2020. január 1. és március 31. közötti időszakban. Emlékeztettek, a médiatörvény alapján a médiaszolgáltatók meghatározott köre köteles havonta adatokat szolgáltatni, hogy a médiatanács ellenőrizhesse a műsorkvótákra vonatkozó előírások betartását. Jelezték, hogy három rádió és nyolc televízió médiaszolgáltatója nem teljesítette határidőre az adatszolgáltatást, emiatt bírságot kell fizetniük, míg két szolgáltató felszólítást kapott, hogy 30 napon belül tegyenek eleget kötelezettségeiknek. Hangsúlyozták, hogy a médiatanács a jogi következmények kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.