A Karc FM nyerte el a Klubrádió régi frekvenciáját

Két Margitszigetnyi park létesítését tervezi a főváros a következő évtizedekben. A nyitány néhány tucat facsemete és cserje elültetése volt a Hármashatárhegy egyik korábbi murvás pakolójában.

A mintaprojekt elemeit a FŐKERT valósítja meg, amelyek a következők: turisztikai fogadótér, erdei játszótér, tanösvény, madárles, valamint erdei tanterem kialakítása, valamint tájékoztató és irányító táblák kihelyezése, ivókutak létesítése és a korábban kialakított murvás erdei parkolók visszaerdősítése. A ma reggeli faültetés éppen egy ilyen egykori parkolóban zajlott. Mielőtt ásót, bokrot és facsemetét ragadott volna Karácsony Gergely főpolgármester elmondta az egybegyűlteknek, hogy a Fővárosi Közgyűlés nevében eljárva tegnap aláírta az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, ami nem a jelenről, hanem a jövőről szól és csupa olyan célt tűz ki, amelynek az eléréséhez ez a projekt az első lépés. A hosszú távú stratégia sok más mellett arról is szól, hogy hogyan tudja a város legalább két Margitsziget nagyságú parkkal növelni a zöldterületet. Ezzel párhuzamosan az is nagyon fontos, hogy a meglévő zöldet hogyan őrizzük meg. Budapesten nagyon sok erdő besorolású terület van, ám ha kimegyünk gyakorta csak sitthalmot látunk. Egész Budapest érdeke, hogy vigyázzunk a Buda környéki erdőkre – tette hozzá.

Mi itt a II. kerületben az elmúlt hetekben, hónapokban azzal töltöttünk minden hétvégét, hogy az erdőinket, illetve a turista útvonalakat megtisztítsuk az ott lerakott hulladéktól. Nem egy esetben nem séta, túra közben eldobált szemetet, hanem teljes teherautó rakományát kellett elhordani. – mondta Örsi Gergely II. kerületi polgármester az URBforDAN elnevezésű projekt keretében rendezett ma reggeli faültetés előtt. A kerületvezető egyúttal örömét fejezte ki, hogy itt valósul meg a mintaprojekt, amely részben visszaadja az erdőnek, amit a városlakók elvettek, másrészt közelebb hozhatja számukra a természetet. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló URBforDAN projekt célja a városi erdők hosszú távú, fenntartható kezelése, az erdők gazdasági, társadalmi, és kulturális szerepének megőrzése. A pályázat keretében megvalósuló mintaprojekt helyszíne Budapest II. kerületében, a Hármashatár-hegyen a Szépvölgyi út végén található parkolók és azok környéke.

A főpolgármester kiemelte, hogy a program teljes egészében uniós forrásból valósul meg. A projekt különlegessége, hogy a forrást zöldfejlesztések iránt elkötelezett Duna-menti városok közösen, kormányzati részvétel nélkül pályázták meg. Karácsony szerint több olyan programra lenne szükség, amelyek megvalósítását közvetlenül a városokra bízná az unió. Budapest más városokkal együtt azért küzd, hogy az uniós döntéshozók is felismerjék, hogy több uniós célkitűzést sokkal hatékonyabban el lehet érni, ha nem csak a tagországok kormányainak tisztviselőire bízzák a megvalósítást. Mi nem a városoknak, hanem a globális problémák megoldására keresünk forrásokat – tette hozzá a főpolgármester, aki szerint Budapest kiváló partner lehet ebben, mert van bennük elkötelezettség. Karácsony Gergely a hivatalos mondandó után azt is elmesélte, hogy a múltkor hódlesre mentek a Főkert projektfelelős főosztályvezetőjével Bajor Zoltánnal, de végül nem találták meg őket. Később az is kiderült, hogy a meghiúsult találka óta kishódok is születtek. A kedélyes csevej után Bajor Zoltán projektgazda arra is felhívta a figyelmet, hogy a járvány idején óriási nyomás nehezedett a város közeli erdőkre, aminek egyfelől örültek, hiszen ismét a kedvelt szabadidős tevékenységgé vált a kirándulás, másrészt gyorsan kiderült, hogy ez a nagy fokú terhelés erősen megviseli a természetet. A most induló program keretében parkolókat erdősítenek vissza őshonos fajtákkal. Másrészt a természeti nevelést is segítik a tanösvény és a szabadtéri tanterem kialakításával. De lesz néhány szobor és játszótér is.