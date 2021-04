Karácsony a Fudanról: Felcsútra se, nemhogy ide

Így alakult a pénteki Pfizer-nap Budapesten és több vidéki városban, miután a kormány derült égből villámcsapásként lehetővé tette a kampányszerű oltást egy napra a nyugati vakcinával.

Pár órával azt követően, hogy hatalmas sor alakult ki a Honvédkórháznál a Pfizer vakcinára várakozókból, az intézmény dolgozói elkiáltották magukat: ez az oltóanyag elfogyott, csak Sinopharm és AstraZeneca van, aki azt szeretné, várakozhat tovább. A helyszínre érkezett tudósítónk szerint a Gömb utcai bejáratnál kialakult pfizeres – nemrég még kilométeres – sor percek alatt szétoszlott, sokan hazamentek, mások a kórház főbejáratához mentek elfogadva a felkínált alternatívát. Nem ez volt az egyetlen intézmény, ahol ilyen tumultus alakult ki, a Népszava vidéki tudósítói szerint Székesfehérváron több százan verődtek össze annak reményében, hogy megkaphatják a vágyott nyugati vakcinát. Itt nagyon sok katona jelent meg – akárcsak a Honvédkórháznál –, hogy megpróbálják fenntartani a rendet és megakadályozzák, hogy az emberek a távolságtartást figyelmen kívül hagyva betóduljanak a kórház épületébe. Kaposváron nem alakult ki nagy sor, mert ott kikötötték: bárki, aki az „utcáról esett be”, nem kaphat Pfizert, csak azok, akik már regisztráltak az elmúlt hónapokban, de még nem hívták be őket.

Ezek a tömegjelenetek azért alakulhattak ki, mert a kormány derült égből villámcsapásként jelentette be, hogy pénteken az eeszt.gov.hu -n lehet kifejezetten Pfizerre is jelentkezni. Az egyik megyei kórház oltópontján dolgozó két egészségügyi dolgozó is azt mondta a Népszavának, hogy ezt előttük is titokban tartották az utolsó percig, ők is ma értesültek erről, így semmilyen lehetőségük nem volt felkészülni a rohamra, igaz, reggel aztán a megszokottnál több oltófülkét is megnyitottak. Az első hír a készülődő Pfizer-kampányról a kormánypárti szócsőként fungáló Origon jelent meg a csütörtök péntekre virradó hajnalon nem sokkal éjfél után. A kora reggeli pénteki rádiós nyilatkozatában a miniszterelnök ráadásul mindezt úgy tálalta, mint egy vissza nem térő lehetőséget, mivel figyelmeztetett: aki Pfizert akar, gyorsan regisztráljon, mert ezzel az oltóanyaghoz csak pénteken lehet hozzájutni , ugyanis tartalékolni akarnak a közeljövőre, amikor a 16-18 éves korosztályt tervezik ezzel a szerrel oltani. Később – amikor már több helyen el is fogyott – megjelent a kormányzati oldalon, hogy 100 ezer dózis állt rendelkezésre a pénteki „kampányra”. Pénteken kora reggel hamar kiderült, hogy hetek óta tartó, a keleti szereket dicsérő kormányzati közlések ellenére ez az egyik legnépszerűbb oltóanyag: a regisztrációs rendszer igen hamar összeomlott, vélhetően a nagy érdeklődés miatt. Igaz, az operatív törzs előállt pénteken egy másik magyarázattal: hivatalosan „terheléses támadás” érte az EESZT honlapját , ami a receptfelírási rendszert is érintette.

Uzsoki utcai kórház Fotó: Árpási Bence / Népszava

Ezzel egy időben nagyon sokan a lábukkal szavaztak a Pfizerre: a II. kerületben a Budai Irgalmasrendi Kórháznál közel két kilométeres körzetben nem volt szabad parkoló, a környéken lakók közül többen a fizetős parkolóba álltak be, mert máshova nem lehetett. Tudósítónk a SOTE Klinikáknál azt tapasztalta, hogy a sorban állok vadul nyomogatták a telefonjukat, hátha megnyílik újra a regisztráció, majd amikor nem sikerült, akkor hangosan szitkozódtak. Volt, aki azt morogta, "ebben az országban semmi nem működik". Több olyan fiatalt is láttunk, aki a laptopját is magával vitte és azon frissítette folyamatosan az oldalt. Többen is azt mondták, azért jöttek el, mert az terjedt a közösségi médiában, hogy regisztráció nélkül is beengedik őket.

Ez történt lapunk egyik munkatársával is, aki reggel hétkor ébredve ránézett a telefonjára, látta a híreket a Pfizerről, ezért – miután regisztrálni nem tudott – gyorsan elindult az egyik oltópont irányába. Közben az egyik ismerőse beállt a sorba, tartotta neki a helyet. Amikor kollégánk megérkezett, már sorszámot tartalmazó lapokat osztogattak, de aki később állt be, azt hazaküldték. Végül több órás várakozás után regisztráció nélkül is megkapta a Pfizert. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetnél is sorszámokat osztogattak annak a 2-300 embernek, akik zömében a Pfizer-oltás hírére gyűltek össze. Amikor tudósítóink odaértek, azt lehetett hallani, hogy a nyugati vakcinából 250 áll rendelkezésre: az intézet dolgozói végigmentek a soron, 250 főnél lezárták sort.

– Viccelsz? – nevetett egy fiatal srác arra a Klinikáknál, amikor arról kérdezte tudósítónk, miért vágyik ennyire a nyugati szerre. – Azért mert az megbízható, nem kínai gagyi. Néhányan összekuncognak amikor egy kínainak kinéző diák is sorba áll a Pfizerért. „Látod” – mondja a fiú – „ő is ezt választja.” Az Országos Kardiológiai Intézetnél és a budapesti Szent László Kórháznál a katonák már közölték a várakozókkal, hogy csak az kap oltást, aki regisztrált vagy sorbanállás közben tud. De az oldal végig elérhetetlen volt. Erre híre ment, hogy a Klinikáknál nincs ilyen kitétel, így megindult a vándorlás a SOTE irányába.



“Mint amikor banán jött annak idején....”

– Nem tudom beálljak-e még. Van előttem vagy 300 ember, és lehet, hogy mire oda jutok, nekem már nem jut a Pfizer vakcinából. Senki nem tudta megmondani, hány adagot kapott az egri kórház, így hiába is számolgatnám, hogy marad-e még nekem – mondta egy asszony az egri Markhot Ferenc megyei kórház oltópontjánál, ahonnét még jócskán az utcára lógott ki a sor, miközben az intézmény hatalmas udvarán is kanyargott. A sorompónál egy katonai egyenruhát viselő férfi mérte mindenki testhőmérsékletét, és megkérdezte, hogy regisztráltak-e. Mögötte egy rendőrnő osztogatta az oltás előtt kitöltendő kérdőívet. Senkit nem küldtek el, de nem tudták megmondani, hogy mire odaérnek a jelentkezők az ajtóhoz, kaphatnak-e még vakcinát. Annyit tudtak mindössze, hogy este 9-ig folyamatos az oltás.Beszéltünk egy férfivel, akinek a felesége reggel kilenc körül állt be a sorba, de ottjártunkor még nem végzett. – Van egynéhány alapbetegsége, gond van a pajzsmirigyével, így amikor reggel a rádióban meghallottuk, hogy szabad a vásár, nem is próbálkoztunk időpontot foglalni, hanem azonnal elindultunk ide – mondta. Néhányan távolról nézték a várakozók többszáz fős tömegét, volt aki fényképezett, mintha valami turistalátványosságot fotózna. – Nagyon méltatlan, hogy úgy kell itt sorban állniuk, mint a birkáknak, mintha játszana velük a kormány, egyszer kinyitja az ajándékos dobozt, egyszer meg becsukja. Ráadásul nem tudom elhessegetni a gondolatot, hogy évtizedekkel ezelőtt ugyanilyen tömeg gyűlt össze, ha a pártbizottságról jelzés érkezett: jött banán - méltatlankodik egy nyugdíjas férfi a kapunál.



Több Heves megyei háziorvost is megkérdeztünk, miként fogadták ők és a betegeit a kora reggeli hírt a felszabadult Pfizer oltóanyagról. Majdnem mindegyikük azt mondta: az oltási rendszer nagynehezen kialakult és bejáratódott az elmúlt hetekben, mindenki tudta a dolgát, az oltópontokon emberfeletti munkát végeznek az oda beosztottak, és a háziorvosok is erőn felül teljesítenek, hisz közben ellátják a normál szakrendelést is. – Borzalmas, hogy mindezt egy átgondolatlan bejelentéssel most felrúgják, és gyakorlatilag az emberek közé hajítva a gyeplőt verseny futásra késztetik azokat, akik eddig még nem kaphattak valamilyen okból a vakcinából – mondta egy Eger melletti kis falu háziorvosa.