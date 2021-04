Halott férfit találtak egy XVI. kerületi családi házban - A feltételezett elkövetőket elfogták

A testvérpár fiú tagja a háta mögé küldte a húgát és biciklijével a kutyák elé állt, de az ebek több helyen megharapták őt.

Tíz hónap, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt a Nagyatádi Járásbíróság nem jogerősen egy férfit, akinek három kutyája rátámadt két gyermekre , és egyiküknek súlyos sérüléseket okozott 2019-ben Ötvöskónyiban. A Kaposvári Törvényszék az ítéletről az MTI-t pénteken tájékoztató közleményében azt írta: a vádlott kilenc working pit bulldog kutyát tartott a Somogy megyei településen házának udvarán. Bár a férfi villanypásztort is telepített a telket határoló 90 centiméter magas kerítéshez, az nem volt alkalmas az ebek szökésének megakadályozására, mert ez az erős testfelépítésű kutyafajta akár 215 centiméter magas akadály átugrására is képes. Ezért fordulhatott elő többször is, hogy a vádlott kutyái elhagyták az udvart és fenyegették a helyieket. Három kutya 2019. január 15-én támadta meg az iskolába tartó gyerekeket. A testvérpár fiú tagja a háta mögé küldte a húgát és biciklijével a kutyák elé állt, de az ebek több helyen megharapták, 20 hét alatt gyógyuló sérüléseket okozva neki. A támadásnak végül a vádlott vetett véget, a fiút a testével védte, majd biztonságos helyre vitte. A bíróság a férfit gondatlanságból elkövetett testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek. A döntést az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban felmentésért fellebbezett, így az ügy a Kaposvári Törvényszéken folytatódik. A fiú a támadáskor 13 éves volt, és a karján, a lábán és a fején is sérüléseket szenvedett. Az ő védelmének köszönhetően kishúga el tudott szaladni a kutyák elől.