Zárt kapuk mögött küzd meg a horvátokkal a férfi kéziválogatott

A hétvégén Portugáliában rendezik az évad harmadik futamát, ahol ismét a címvédő Lewis Hamilton és Max Verstappen a legnagyobb esélyes.

Az idénynyitót Bahreinben elképesztően szoros csatában a címvédő Lewis Hamilton (Mercedes) nyerte Max Verstappen (Red Bull) előtt, Imolában aztán a holland pilóta diadalmaskodott a hétszeres világbajnokot megelőzve. Két futamot követően annyi már leszűrhető, minden bizonnyal kettejük rivalizálása határozza majd meg az egész 2021-es évet. Egyrészt, mert a Mercedes és a Red Bull kiemelkedik a mezőnyből, másrészt azért, mert a csapattársak, Valtteri Bottas (Mercedes) és Sergio Pérez (Red Bull) pocsékul kezdtek, lemaradásuk már most tetemes: 28, illetve 34 pont. Portimaóban tavaly 1996 után rendeztek újra futamot, a Mercedes pedig könnyed kettős győzelmet aratott. Idén nem a vírus, hanem politikai okok adtak lehetőséget, hiszen kiesett a pikszisből a Vietnami Nagydíj. Jelentős változás viszont 2020-hoz képest, hogy két DRS-zónát is kijelöltek, azaz a versenyzők két helyen nyithatják autóik hátsó szárnyát – ezáltal talán még több előzés lesz majd látható. A pálya karakterisztikája egyébiránt meglehetősen rendhagyó, ugyanis rengeteg emelkedőt, lejtőt és beláthatatlan kanyart tartalmaz.

„Némelyik kanyarnál úgy érezzük, mintha leszakadna a gyomrunk az eséstől” – jelentette ki Daniel Ricciardo (McLaren) a tavalyi tapasztalatokból kiindulva.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint a következő két versenypálya (Portimao és Barcelona) karakterisztikája inkább a Mercedesnek fekszik, ám könnyen lehet, hogy inkább csak a riválisra akarta tolni a nyomást. „Jelenleg két futamról van tapasztalatunk, azt gondolom, nagyságrendileg négy versenyhétvégére van szükség ahhoz, hogy tisztábban lássunk. Az viszont bizonyos, hogy nagyon kicsi a különbség a Mercedes és a Red Bull, illetve Lewis és Max között – jelentette ki Horner, aki úgy véli, Hamilton nagyon szerencsés volt Imolában. – A piros zászló lehetővé tette, hogy visszavegye a körét a hibája után, amellyel kiírhatta volna magát a dobogóért folyó harcból. Nagyon szép felzárkózás volt ez tőle, a Mercedes pedig újfent megmutatta, erős a versenytempója, így nem nagy a különbség pillanatnyilag. Ha a következő 21 futam ugyanolyan izgalmas lesz, mint az első kettő, akkor parádés szezon elé nézünk” – fogalmazott Horner, aki reméli, hogy Pérez is végre dobogóra állhat. „Az eddigi két versenyen úgy éreztük, hogy van esélyünk a győzelemre, ennek köszönhetően más az ember hangulata. Tavaly harmadik lettem, és most szerintem jobb az autónk, várom már, hogy kihozzam belőle a maximumot” – tekintet előre Verstappen. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azt gondolja, kalandos szezon vár rájuk, az erőviszonyok pedig hétvégéről hétvégére változhatnak. „Vezetjük mindkét pontversenyt, úgy érezzük, mintha kaptunk volna egy ingyen szabadulhatsz a börtönből kártyát” – utalt Imolára és a Monopoly társasjátékra. Gerhard Berger, a korábbi Forma-1-es pilóta nagyon élvezi, hogy hosszú idő után újra izgalmas versenyeket láthat. „Rengeteg év telt már el úgy, hogy egyetlen csapat uralta az egész F1-et és előre tudhattuk, hogy ha Lewis Hamilton fordul elsőként az első kanyarban, akkor az már valószínűleg a leintésig nem is fog megváltozni. Úgy vélem, Verstappennek is megvan már a kellő rutinja, annak ellenére, hogy még mindig nagyon fiatal” – jelentette ki. A pénteki első tréningen újoncot avat az F1, a brit Callum Ilott először fog vezetni egy nagydíj keretében, a Ferrari akadémista az Alfa Romeónál segíti adatgyűjtéssel csapata felkészülését. Ami az időjárást illeti, a hőmérséklet 15-20 fok körül várható a hétvége folyamán, némi zápor sem kizárt, ugyanakkor az erős szél minden bizonnyal megnehezíti majd a pilóták dolgát.