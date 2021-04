Orbánék kormányrendeletben és videóban is bejelentették, hogy megvan a 4 millió beoltott

A kormányfő „vakcinométere” péntek délután elérte a négymillió beoltottat, így szombattól a magyarok egy része „szabadabb” lehet. Mutatjuk mi változik.

Orbán Viktor Covid19-tájékoztatást oszt meg – jelent meg a bejegyzés a miniszterelnök Facebook-oldalán pénteken néhány perccel 18 óra előtt. A kormányfő nem szaporította a szót, bejegyzésében szó szerint csak annyit írt:



Az új szabályokról megjelent a Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett kormányrendelet is. A Magyar Közlöny legfrissebb száma alapján a május elsején, szombaton nyitó létesítményeket tételesen felsorolták a kormány hivatalos honlapján. Ezek

A kormányzati portálon azt is kiemelték, hogy a 18 éven aluliak már beoltott szüleikkel együtt, védettségi igazolvány nélkül látogathatják ezeket a helyeket és eseményeket. Orbán Viktor már a múlt pénteki interjújában beszélt a járványügyi korlátozások szélesebb feloldásáról, amikor még csak a vendéglátóhelyek másnapi terasz- és kerthelyiségnyitását jelentette be. Ahhoz képest új intézkedés, hogy szombattól a horgászok a kijárási tilalom idején, éjfél után is élhetnek hobbijuknak. Ugyanakkor bár a sportrendezvényeket szabadon lehet látogatni, lagzikat még nem szabad tartani, „ott ugyanis nem lehet különválasztani a beoltottakat és a még nem védetteket”.