Jó kifogás a kibertámadás, ha nem működik a rendszer

A járvány kezdete óta eddig már hatszor hivatkozott „túlterhelésre” a kormány, amikor zavar támadt az internetes oldalaik körül.

A gyűjtés szerint „túlterheléses támadásra” több esetben akkor hivatkozott a kormány, amikor az adott rendszer használatát szélesebb körben megnyitották, ezért kívülről úgy is tűnhetett volna, hogy egyszerűen nem bírta az egyébként előre várható terhelést. A Népszava tudósítása szerint így történt ez most pénteken is amikor az operatív törzs napi tájékoztatóján közölték, hogy terheléses támadás érte a védőoltásokhoz szükséges időpontfoglaló oldal. – A túlterheléses támadások lényege, hogy a támadók több gépről egyszerre rengeteg kéréssel árasztanak el egy oldalt, amivel úgy megdolgoztatják a szervert, hogy megroppan a kezelhetetlen méretű forgalomtól, és elérhetetlenné válik – foglalta össze a Telex. A támadások bejelentésekor egyébként rendre elhangzott, hogy megteszik a szükséges jogi lépéseket, haladéktalanul feljelentést tesznek az elkövetők ellen. Ezért a lap az ORFK-hoz fordult, valóban történt-e ezekben az ügyekben feljelentés, és ha igen, indult-e nyomozás, de választ egyelőre még nem kaptak.