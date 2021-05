Orbán kitűzte célként az ötmillió beoltottat, bár a korábbi küszöb elérése is necces volt

Összehívta pár miniszterét, majd irányt mutatott az országnak.

Orbán Viktor ebben kifejtette, a következő cél, hogy ötmillió ember legyen beoltva. Mindenkit arra kért, ne hallgasson az oltásellenes hangokra, "védjék meg saját magukat, családjukat, hozzátartózoikat." A képsorokon az látszik, amint a kormányfő Pintér Sándor belügyminiszterrel és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel egyeztet hivatalában. Mint mondta, azért is találkoztak, hogy a következő időszak céljait kitűzzék maguk elé. A politikusok egyébként nem viseltek maszkot a megbeszélés alatt. Az előző, négymilliós cél eléréséhez egyébként az is kellett, hogy a rendszerben lévő tartalék Pfizer-vakcinákat is bevessék. Arról, hogyan sikerült végül teljesíteni a miniszterelnök vágyát, ide kattintva olvashat bővebben.