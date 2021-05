Karácsony és Gémesi jogi úton fordul az Európai Bizottsághoz, ha a kormány nem tárgyal velük

Ennek jegyében nyílt levelet írtak a miniszterelnöknek.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének két vezetője azt kifogásolja, hogy a kormány úgy nyújtotta be Brüsszel felé elképzeléseit, hogy arról nem egyeztetett az önkormányzatokkal. Hangsúlyozzák, szükség van a teljeskörű európai segítségre a bajba került embereknek és vállalkozásoknak, arról a kormány nem mondhat le az ő megkérdezésük és tudtuk nélkül. Elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben Magyarország kormánya 1000 milliárdos, ismeretlen feltételű hitelszerződéseket köt a kínai állammal, 3000 milliárd forintnyi hitelt vállalt Oroszország felé, addig a nagyon kedvező feltételű európai visszatérítendő, ugyanakkor a világjárvány gazdasági és társadalmi hatásai mérséklését, kezelését elősegítő támogatástól minden előzetes egyeztetés nélkül megfosztani készül Magyarországot. Felhívják a miniszterelnök figyelmét arra, hogy tekintse példának Lengyelországot, ahol az uniós pénzek 30 százalékáról az önkormányzatok dönthetnek. Tisztelt Miniszterelnök úr, szükséges látjuk az azonnali érdemi konzultációt a Helyreállítási Alap felhasználásáról, ennek hiányában kénytelenek vagyunk élni az önkormányzati szövetségek rendelkezésére álló jogi lehetőségekkel az Európai Bizottság felé annak reményében, hogy e lépésünkkel hozzájárulhassunk ahhoz, hogy Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve a lehető leghatékonyabban szolgálhassa hazánk nemzeti felzárkóztatási és fejlesztési céljait - zárul a Magyar Önkormányzatok Szövetségének levele. Korábban a Népszava is beszámolt arról , hogy Karácsony Gergely többször is kifogásolta a kormány helyreállítási tervét, azt kontármunkának nevezte.