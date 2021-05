Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődnek az érettségi vizsgák

A következő hetekben 1159 helyszínen 111 750 diák érettségizik majd.

Hétfőn reggel – a járványügyi szabályok betartásával – országszerte megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról. Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelési államtitkára korábban elmondta: egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat – a másfél méteres távolság betartásával -, továbbá megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt is biztosítani kell nekik. – A felügyelő tanároknak kötelező a védőmaszk használata – nekik kesztyűt és védőmaszkot is központilag biztosítanak –, a diákoknak az írásbeli ideje alatt azonban csak ajánlott – közölte az államtitkár. A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten. Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben. A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A következő hetekben 1159 helyszínen 111 750 diák érettségizik majd. A most induló vizsgaidőszakban 72 303 középiskolás érettségizhet, továbbá 39 447-en tehetnek még legalább egy tárgyból érettségit, ők nem most végeztek. Összesen csaknem 400 ezer vizsgát teljesítenek az érettségizők, 121 tárgyból 67 446-an tesznek vizsgát emelt szinten, 183 tárgyból 322 216-an pedig középszinten. – A már érettségizettek közel 10 500 ismétlő- vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek, az előre hozott vizsgák száma összesen 25 821, a szintemelő vizsgáké 14 568, továbbá együttesen 2740 a pótló- és javítóvizsgák száma – sorolta Maruzsa Zoltán.

Idén május 3. és 25. között tartják az írásbeli vizsgákat, az első héten ezek kilenc órakor kezdődnek majd.