Szabad szemmel: Száguldanak a lengyelek az antidemokrácia felé vezető rögös úton

Magyarország ezúttal parkolópályára került a világsajtóban, akad azonban olyan nemzet, mely képes helyettesíteni minket.

Le Figaro A lengyel emberi jogi biztos úgy látja, hogy az unió leginkább csak totojázik, miközben sürgősen fel kellene lépnie, mivel Lengyelország erősen tart afelé, hogy átmenjen antidemokráciába. Bognar, akit a hatalom embereivel teletömött Alkotmánybíróság a minap kötelezett arra, hogy váljon meg tisztségétől, noha még nincs meg az utódja, erősen nehezményezi, hogy a Bizottság csak igen lassan reagál a konzervatív-nacionalista kormány jogsértéseire, miközben a PiS lépésről lépésre igyekszik megkaparintani illetve monopolizálni a hatalom újabb és újabb intézményeit. Így erősen tolja a partvonal felé a törvényhozást, vazallusokkal tölti fel az Alkotmánybíróságot, az ügyészséget, a közmédiát, valamint az igazságszolgáltatás bizonyos testületeit. Brüsszel ugyan igyekszik rászorítani Varsót és magyar szövetségesét, hogy tartsák tiszteletben a jogállami normákat, és korábban ért is el bizonyos eredményeket, ám amióta Ursula von der Leyen lett a Bizottság elnöke, nagy változást tapasztalni- mondja az ombudsman. Merthogy az EU állandóan a kompromisszum, a párbeszéd szükségességét hangoztatja, csak éppen nem ér vele el az égvilágon semmit sem. Sőt, a PiS az utóbbi időben tovább nyomul, próbálja még inkább befolyása alá vonni a bíróságokat. Sőt, most már arra vár választ az Alkotmánybíróságtól, hogy valóban elsőbbséget kell-e adni a közösségi jognak. Bodnar úgy véli: nagy a veszély, hogy itt már a jogi Polexitet készítik elő, vagyis, hogy az ország kiváljon az unió jogrendjéből. A lengyel emberi jogi biztos úgy látja, hogy az unió leginkább csak totojázik, miközben sürgősen fel kellene lépnie, mivel Lengyelország erősen tart afelé, hogy átmenjen antidemokráciába. Bognar, akit a hatalom embereivel teletömött Alkotmánybíróság a minap kötelezett arra, hogy váljon meg tisztségétől, noha még nincs meg az utódja, erősen nehezményezi, hogy a Bizottság csak igen lassan reagál a konzervatív-nacionalista kormány jogsértéseire, miközben a PiS lépésről lépésre igyekszik megkaparintani illetve monopolizálni a hatalom újabb és újabb intézményeit. Így erősen tolja a partvonal felé a törvényhozást, vazallusokkal tölti fel az Alkotmánybíróságot, az ügyészséget, a közmédiát, valamint az igazságszolgáltatás bizonyos testületeit. Brüsszel ugyan igyekszik rászorítani Varsót és magyar szövetségesét, hogy tartsák tiszteletben a jogállami normákat, és korábban ért is el bizonyos eredményeket, ám amióta Ursula von der Leyen lett a Bizottság elnöke, nagy változást tapasztalni- mondja az ombudsman. Merthogy az EU állandóan a kompromisszum, a párbeszéd szükségességét hangoztatja, csak éppen nem ér vele el az égvilágon semmit sem. Sőt, a PiS az utóbbi időben tovább nyomul, próbálja még inkább befolyása alá vonni a bíróságokat. Sőt, most már arra vár választ az Alkotmánybíróságtól, hogy valóban elsőbbséget kell-e adni a közösségi jognak. Bodnar úgy véli: nagy a veszély, hogy itt már a jogi Polexitet készítik elő, vagyis, hogy az ország kiváljon az unió jogrendjéből.

Reuters Egy auschwitzi túlélő és több egykori fogoly leszármazottja is a kormányfőhöz intézett nyílt levélben tiltakozik amiatt, hogy a lágermúzeum tanácsadója testületének tagja lett Beata Szydlo volt lengyel miniszterelnök, a PiS EP-képviselője. Azt vetik a politikus szemére, hogy regnálása idején megtűrt nyíltan fasiszta csoportokat, valamint támogatta, hogy elfojtsák a holokauszt kutatását. Emellett azt is nehezményezik, hogy a Jog és Igazságosság nem hajlandó menekülteket befogadni, illetve nyíltan szembenáll az EU-val. A kinevezése miatt azonnal távozott tisztségéből a szóban forgó 9 fős testület 3 tagja, majd a napokban még négyen követték a példát. A mostani tiltakozás aláírói között van a lengyel ellenállás egyik legnevesebb hősének fia és két unokája is. Pilecki kapitány annak idején önként vonult be Auschwitzba, ahol először lengyel hazafiakat tartottak fogva, a megsemmisítő tábor csak később épült meg Birkenauban, ott 1,1 millió embert gyilkoltak meg. A tiszt jelentéseket csempészett ki arról, mi folyik odabent, majd megszökött. A háború után a kommunisták megkínozták, majd kirakatperben halálra ítélték és kivégezték. Egy auschwitzi túlélő és több egykori fogoly leszármazottja is a kormányfőhöz intézett nyílt levélben tiltakozik amiatt, hogy a lágermúzeum tanácsadója testületének tagja lett Beata Szydlo volt lengyel miniszterelnök, a PiS EP-képviselője. Azt vetik a politikus szemére, hogy regnálása idején megtűrt nyíltan fasiszta csoportokat, valamint támogatta, hogy elfojtsák a holokauszt kutatását. Emellett azt is nehezményezik, hogy a Jog és Igazságosság nem hajlandó menekülteket befogadni, illetve nyíltan szembenáll az EU-val. A kinevezése miatt azonnal távozott tisztségéből a szóban forgó 9 fős testület 3 tagja, majd a napokban még négyen követték a példát. A mostani tiltakozás aláírói között van a lengyel ellenállás egyik legnevesebb hősének fia és két unokája is. Pilecki kapitány annak idején önként vonult be Auschwitzba, ahol először lengyel hazafiakat tartottak fogva, a megsemmisítő tábor csak később épült meg Birkenauban, ott 1,1 millió embert gyilkoltak meg. A tiszt jelentéseket csempészett ki arról, mi folyik odabent, majd megszökött. A háború után a kommunisták megkínozták, majd kirakatperben halálra ítélték és kivégezték.

Die Presse Nagy valószínűséggel már közvetlenül a magyar határon van a koronavírus indiai változata. Nickelsdorban ugyanis pozitív lett egy család három tagjának a tesztje, és az első jelek arra utalnak, hogy az indiai mutáns a bűnös. Az érintetteket karanténba helyezték, de biztosat csak akkor lehet tudni, ha meg lesz a kórokozó szerkezetének elemzése. Hogy a fertőzés milyen úton-módon jutott a városkába, azt egyelőre nem tudni. Mindenesetre az osztrák hatóságok most megpróbálják visszakövetni, hogy kikkel álltak kapcsolatban a betegek és ingyenes vizsgálatot szerveztek az önkéntes jelentkezőknek. Közben viszont Salzburg tartományban kiderült, hogy megkapta a vírust egy indiai asszony egyik hozzátartója is, miután a nő korábban egykori hazájában járt. Nála is nagyon úgy néz ki, hogy az indiai alfajt terjeszti Nagy valószínűséggel már közvetlenül a magyar határon van a koronavírus indiai változata. Nickelsdorban ugyanis pozitív lett egy család három tagjának a tesztje, és az első jelek arra utalnak, hogy az indiai mutáns a bűnös. Az érintetteket karanténba helyezték, de biztosat csak akkor lehet tudni, ha meg lesz a kórokozó szerkezetének elemzése. Hogy a fertőzés milyen úton-módon jutott a városkába, azt egyelőre nem tudni. Mindenesetre az osztrák hatóságok most megpróbálják visszakövetni, hogy kikkel álltak kapcsolatban a betegek és ingyenes vizsgálatot szerveztek az önkéntes jelentkezőknek. Közben viszont Salzburg tartományban kiderült, hogy megkapta a vírust egy indiai asszony egyik hozzátartója is, miután a nő korábban egykori hazájában járt. Nála is nagyon úgy néz ki, hogy az indiai alfajt terjeszti