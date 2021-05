Biden másképp áll Észak-Koreához

Elképesztő magasságban a fertőzöttek száma: az egészségügyi minisztérium közlése szerint az elmúlt 24 órában 401 993 új esetet regisztráltak, és 3523-an vesztették életüket a Covid-19-ben.

Az ország nyugati részén található Barucsban kigyulladt egy Covid-osztály, 18 beteg életét vesztette a tűzben. Harmincegy pácienst sikerült megmenteni, állapotuk stabil - közölte egy rendőrtiszt. A részleg a földszinten volt, és a tüzet egy órán belül eloltották. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Az 1,3 milliárd lakosú országban a hivatalos adatok szerint több mint 19,1 millió fertőzöttje és 211 853 halálos áldozata van a koronavírusnak. Szakértők szerint a valós számok ennél jóval nagyobbak lehetnek a tesztelés hiánya és a fel nem derített esetek miatt. Indiában a járvány második hulláma tombol: február vége óta 7,7 millió fertőzöttet regisztráltak az országban, jóllehet az ezt megelőző időszakban hat hónap alatt igazoltak ugyanennyit. Január óta India lakosságának mintegy 10 százalékát oltották be, de csak 1,5 százalék kapta meg a teljes védettséghez szükséges oltásadagját annak ellenére, hogy az ország az egyik legnagyobb vakcinagyártó a világon. Narendra Modi indiai miniszterelnököt és kormányát sokan bírálják a katasztrofális járványhelyzet miatt: több szakértő a rossz járványügyi adatokat egyebek közt a helyhatósági választások miatt engedélyezett kampánygyűlésekkel, illetve a vallási fesztiválok megtartásával magyarázza. Eközben számos ország korlátozta a beutazást Indiából. Ausztráliában hétfőtől életbe lép egy szabályozás, amelynek értelmében súlyos bírság vagy akár börtön is várhat azokra az ausztrálokra, akik Indiában jártak az elmúlt két hétben, és úgy döntenek, hogy hazatérnek. Az intézkedés ugyanis tiltja az Indiából érkező utazók belépését az országba, akkor is, ha ausztrál állampolgár az illető. A döntést május 15-én vizsgálják felül. Greg Hunt ausztrál egészségügyi miniszter péntek éjjel bejelentette, hogy a szabályt megszegőket akár 66 600 ausztrál dollár (csaknem 15,4 millió forint) bírsággal vagy öt év börtönnel (esetenként mindkettővel) is sújthatják - írta az AAP ausztrál hírügynökség. Értesülések szerint körülbelül 9 ezer ausztrál akar hazatérni Indiából, köztük 650 sérülékenyként definiált ember - tette hozzá az AAP. A kormány lépésére azt követően került sor, hogy két ausztrál krikettjátékos csütörtökön katari átszállással hazatért Indiából, miután a kormány a hét elején betiltotta a közvetlen járatokat India és Ausztrália között. Josh Frydenberg ausztrál kincstárnok szombaton visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a kormány felelőtlenül Indiában hagyja állampolgárait, miközben az ázsiai országban tombol a járvány, és kifogyóban az oxigén. Frydenberg hangsúlyozta: az ausztrálok biztonsága érdekében volt szükség a drasztikus lépésre, amelyet a nagyon súlyos indiai helyzet indokolt. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet illetékes részlegét vezető Elaine Pearson felháborítónak nevezte a kormány válaszát. "Az ausztráloknak joguk van visszatéri saját országukba" - hangsúlyozta.