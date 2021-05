Ujhelyi István bemutatta az MSZP egészségügyi programját

Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője meglehetősen eredményorientált interjút adott a közmédiának: a 4 milliós beoltotti arány elérését kiemelte, de a kialakult tömegnyomorról mélyen hallgatott.

A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása, mivel azáltal elkerülhetők az újabb súlyos járványhullámok - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, minél nagyobb a lakosság átoltottsága annál kisebb az esélye egy újabb súlyos járványhullám kialakulásának. Kiemelte, minden oltóanyag hatékony, valamint biztonságos és megvéd a kórházba kerüléstől. A járványügyi osztályvezető elmondta azt is, hogy a korlátozó intézkedéseknek, valamint a védőoltási programnak köszönhetően javulnak a járványügyi adatok: folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek, a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévők száma. Galgóczi Ágnes az oltópontokon pénteken kialakult tömegjelenetekről az interjú során nem beszélt, ugyanakkor arról nem feledkezett meg, hogy a négymillió beoltott eléréséről elismerően szóljon. A téma kapcsán ugyanakkor megjegyezte, továbbra is fontos betartani a maszkviselésre, a higiénére és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Kitért rá, hogy az idősotthonok átoltottsága mostanra elérte a 80 százalékot, ami lehetővé tette, hogy az intézményekben felfüggesszék a látogatási tilalmat. Végül a szakember azt kérte, hogy az is regisztráljon az oltásra, aki eddig ezt még nem tette meg, hiszen csak ezt követően lehet időpontot foglalni a vakcinákra, illetve a háziorvosok is kizárólag ezután adhatnak oltást.