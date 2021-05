Hiába életveszélyes, Orbánék miatt tovább pusztul a felüljáró

Míg korábban a focidrukkerek az esélyeket latolgatták izgatottan egy meccs előtt, addig a hétvégi Fradi-Mezőkövesd előtt a Covid volt a téma. Riportunk a mérkőzésről.

Sokszor hívták Magyarországot a tízmillió labdarúgó szövetségi kapitány országának, a szombati FTC-Mezőkövesd bajnoki találkozó előtt az volt az ember benyomása, hogy zöld-fehérbe öltözött virológusok gyülekeztek a mérkőzés helyszínén, a Groupama Aréna körül. Míg korábban a drukkerek az esélyeket latolgatták izgatottan, megpróbálták eltalálni a kezdőcsapat összeállítását, bosszankodtak vagy örültek a kijelölt játékvezető miatt, ezúttal a labdarúgásról kevés szó esett.



Annál többször lehetett hallani „a védettségi kártya”, a „vakcina”, a „Pfizer”, a „Szputnyik”, az „Astra” kifejezéseket.

A népligeti aluljáróban ismét kinyitott a drukkerek körében kultikus helynek számító Ági presszó, amely előtt arról konzultáltak nagy vehemenciával a zöld-fehérbe öltözött „virológusok”, hogy mennyi idővel a második oltás után lehet valódi védettségről beszélni. Volt, aki úgy vélte, már az első oltás is védettséget nyújt, azért kapják meg az emberek kevéssel ezután a kártyát. A másik oldal szerint a másodikat követően is várni kell még legalább két hetet. Hivatkoztak szinte mindenre és mindenkire az érvek alátámasztása érdekében, Orbán Viktor, Müller Cecília, Gulyás Gergely is elhangzott, mint megkérdőjelezhetetlen oltási szaktekintély. A felek nem jutottak dűlőre, az egyeztetésnek az vetett véget, hogy egyikük észrevette, már csak fél óra van a kezdésig, ezért ideje volt elindulni az arénához. A kormányrendelet szerint a stadionon belül nem kötelező maszkot hordani, az utcán azonban nem szabad takarás nélküli arccal közlekedni. Nagyjából fele-fele volt a maszkviselők és anélkül sétálók tábora. Voltak maszkosok, akik figyelmeztették az arcukat nem eltakarókat, amire az volt a válasz: „Van védettségi kártyánk, nem fertőzünk, nem is kaphatjuk el a vírust, a stadionban úgyis levesszük a maszkot, miért kell akkor pár méterre a bejárattól is hordani? Rohadt meleg van alatta.” A kérdés költői volt, válasz nélkül maradt, a második mondat is igaz, de a helyzet egyszerű: az utcán a jelenlegi rendelkezések szerint kötelező a maszkviselet, ettől eltérni egyelőre nem lehet.



A bejáratoknál a biztonságiak kedvesen, de határozottan kérték mindenkitől a védettséget igazoló kártyát és mellé a személyazonosságot igazoló okmányt is.

Egy Veszprémből érkezett szurkoló nem jutott be a lelátóra, mert otthon felejtette a védettséget igazoló kártyáját. Hiába mutatta a telefonján az igazolást arról, hogy megkapta az oltást, nem engedték be, mert a jogszabály szerint csak a kártya felmutatásával lehetett ott lenni a nézőtéren. Az egyértelmű és határozott elutasítás után nem vitatkozott a biztonságiakkal, csalódottan és önmagára nagyon dühösen távozott. A megszokottnál kevesebb szotyi- és tökmagárus volt az aréna környékén, akadt köztük olyan, aki „védettségi kártyával rendelkezőknek ingyen kóstolót adok, nincs regisztráció, sem várakozási idő!” kiáltásokkal próbálta vásárlásra ösztönözni a drukkereket. Tavaly november után engedtek be ismét szurkolókat a stadionokba, a Ferencváros mérkőzésén több mint háromezer „virológus” szurkolt a helyszínen.