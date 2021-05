Varázsütésre nem megy - Riport a hétvégi nyitásról

A lehetőség adott, de sokan nem élnek vele: számos vendéglátóhely kivár a beltéri helyiségek nyitásával, mert tartanak a súlyos szankcióktól.

A fejét vakarta jó pár vendéglátós arra a kérdésünkre, pontosan hogyan tudják ellenőrizni a beltérbe betérő vendégeknél a védettségi okmányokat. Az egyik nyolcadik kerületi kis söröző terasza nemrég nyitott újra. Az itt dolgozó pincérlány szerint a nyitvatartás ideje alatt ő jobbára egyedül van, legfeljebb egy kollégára számíthat, így a kiszolgálás sem megy könnyen, nemhogy még a védettségi kártyát is ellenőrizze a betérő vendégeknél.

Hétvégi tapasztalataink szerint számos olyan szórakozóhely akad, amelynek vezetője óvatos.

Hiába a 4 milliomodik beoltott után lehetővé tett, további profitot garantáló nyitás, a vendéglátóhelyek egy része egyelőre nem készítette elő a beltéri részt, mert a jogszabály szerint az üzemeltető felelőssége annak garantálása, hogy a beltéren kizárólag védettségi kártyával rendelkező vendégek tartózkodnak. Ezek a helyek egyelőre nem merik megkockáztatni a kilátásba helyezett súlyos, akár 1 millió forintos büntetést, illetve az egy éves bezárást, inkább kivárnak. – Nem is értem, miért kockáztatnak egyesek és engednek be úgy valakit, hogy nem ellenőrzik a védettséget – mondta egy budai kifőzde tulajdonosa arra reagálva, hogy egyes szórakozóhelyek még hirdették is: nem fogják ellenőrizni a beltéri vendégeket, megbíznak bennük. A vendéglős szerint ezzel nemcsak a többi vendéget, de a kollégáikat is veszélyeztetik, nem beszélve a kockáztatott szankciókról. „Ez tiszta önsorsrontás” – tette hozzá hangsúlyozva, akiknek nincs teraszuk, versenyhátrányban kerültek. Nemcsak azért, mert kimaradtak a múlt heti vendégrohamból, de a későbbi nyitás miatt a teraszosok elszipkázták tőlük a szakképzett munkaerőt is. Várható, hogy a nagyobb, több alkalmazottat foglalkoztató vendéglátóhelyeken gyorsan alkalmazkodni fognak az új rendszerhez – mondta Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének (VIMOSZ) elnöke. Szerinte nem kell túlbonyolítani az eljárásrendet: a vendégek hamar megszokják majd, hogy fel kell mutatniuk a rendelés felvételekor a pincérnek a védettségi kártyájukat. Inkább a kisebb, pár fős személyzettel dolgozó vendéglátóhelyeken lehet nehezebb betartatni a jogszabályt, mert a nyitás utáni rohamban ezt a plusz feladatot is el kell látni. A szakember úgy véli, a vendéglátóhelyekre is vonatkozó kormányrendelet betartható, a bizonytalanság abból adódott, hogy sokan úgy értelmezték a kormányrendelet szövegét, hogy a védettségi kártya csak fényképes igazolvány együttes felmutatásával fogadható el.



Gál Pál Zoltán lapunknak azt mondta, az elmúlt napokban született jogi elemzések nyomán úgy látják, erre nincs szükség, elegendő védettségi kártya bemutatása.

Ezzel együtt is igen sok fog múlni azon, hogy a vendégek mennyire viselkednek felelősségteljesen az elkövetkező időszakban. A szakember nem számít arra, hogy megismétlődnek a terasznyitás nyomán egy hete látott, néhol egyenesen népünnepélyre emlékeztető jelenetek. Akkor ugyanis a hosszú kényszerszünet után a régi törzsvendégek szinte egyszerre mentek el a kedvenc sörözőjük, éttermük teraszára. Ugyanakkor van, ahol nem a védettség igazolása jelent gondot: a magasabb gasztronómiai értéket képviselő vendéglátók sokszor importból származó alapanyag-utánpótlását nem egyszerű megszervezni, ezek a helyek még csak most alakítják ki a járványügyi rendelkezésekhez igazodó működésüket.