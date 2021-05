Az ATV bojkottjára szólít Tamás Gáspár Miklós

A fővárosnak szerint a Galvani híd nem önmagában érték Budapestnek.

A Pesti fonódóvillamos a Galvani hídhoz kért fővárosi hozzájárulás ára – mondta a Népszavának Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely megerősítette, amit nemrég Fürjes Balázs bejelentett: a kormány és a budapesti önkormányzat konszenzus közeli helyzetben van, de a tervezési folyamat folytatásához bizonyos döntéseknek még meg kell születniük. A főváros a pesti oldalon kialakítandó egységes villamoshálózat kialakítására kér uniós forrásokat. A Pesti fonódó a budaihoz hasonlatosan kötne össze városrészeket, hogy fenntartható, gyors, jó minőségű közlekedési kapcsolatot kapjanak a Pest külső részein álló lakótelepek lakói (Káposztásmegyer, Havanna, Újpalota) is. A Pesti fonódó megvalósításával az észak-pesti térségből a mai 14-es viszonylatot használók átszállás nélkül érhetik majd el a belvárost, valamint közvetlen kapcsolat létesülne a dél-budai térséghez is. További fontos szempont, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton az M3-as metró által teljes körűen ki nem szolgált városrészek számára is elérhető legyen a felszíni gyors kötöttpályás kapcsolat. A fővárosnak az az álláspontja, hogy a Galvani híd nem önmagában érték Budapestnek. Azzal nyer valódi értelmet, ha segíti a belváros és a pesti oldal forgalomcsillapítását. Így a városvezetés az ehhez szükséges intézkedéseket, beleértve a fejlesztésekhez szükséges uniós források felhasználásának biztosítását szabja feltételül a beruházás elkezdéséhez. Ehhez egyrészt a hídról levezető úthálózat tervezésekor figyelembe kell venni a kerületek nyomvonalakat érintő észrevételeit, másrészt a városvezetés uniós források biztosítását kéri a kormánytól különös tekintettel a Pesti fonódó villamoshálózatra. Karácsony szerint hamarosan megegyezésre juthatnak a nyomvonalról is. "Sok még a vitás kérdés, de tárgyalunk és jó irányba haladunk" – jelentette ki a legutóbbi egyeztetés után Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a közösségi médiában közzétett posztjában. Majd hozzátette: „a legutolsó Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) ülésen a kormány világossá tette: hasznos és jó dolog lenne megépíteni a Galvani hidat, mi megtervezzük azt, beszerezzük az engedélyeket, de ha Karácsony Gergely nemet mond a hídra, a tervek bekerülnek az asztalfiókba. Akkor nem épül meg az átkelő és a kapcsolódó külső körúti gyűrű, nem lesz összekötve Dél-Buda, Dél-Pest és Csepel, nem csökkenhet a belvárosi hidak és utak forgalma”. Fürjes lát esélyt arra, hogy a kormány megkapja a főpolgármester támogatását a Galvani híd tervezésének befejezéséhez, az engedélyek kiadásához.