A WHO európai vezetője egyik mondatában dicsérte a kormányt, a másikban szuperfertőzésről beszélt

Közben pedig a cseh miniszterelnök megpróbálja lenyelni a közszolgálati médiát.

A salzburgi színművészképző illetékese teljes ostobaságnak minősíti , amit az SZFE kancellárja állít, hogy ti. ellentétes az iskola érdekeivel, valamint a magyar törvényekkel, ha külföldi szakintézmények, mint például a Mozarteum, átveszik a magyar hallgatók egy részét, miután a magyar kormány saját befolyása alá vonta a patinás egyetemet. Lepschy, aki a dramaturgia professzora, azt mondja, náluk minden további nélkül be tudják számítani a tanulmányokba a másutt szerzett tudást, a távlati cél, hogy az oktatás nemzetközi legyen. És jogilag teljesen rendben van, hogy az érintettek osztrák diplomát kapnak majd. Az a lényeg, hogy tudásszint megfeleljen a salzburgi tanintézet minőségi előírásainak, de hogy hol szerzik meg a kellő ismereteket, az másodlagos. Ez jelenleg úgy áll, hogy Budapesten az iskola feladása után a Free-SZFE egyesület keretében on-line tanítják a hallgatókat, a tanárok ingyen dolgoznak, a költségeket adományokból állják. De szó van arról, hogy később magánegyetemmé alakulnak át, illetve amint enyhül a járvány, termet bérelnek és ott személyesen is megismertetik a diákokat a szakma rejtelmeivel. Ezt elfogadja az az öt külföldi képzőhely, amely segítséget ajánlott. Az osztrákoknál a felvétel feltétele egy bemutatkozó beszélgetés, illetve egy vizsgamunka. Az egyik érintett, aki a mesterfokozatot már Salzburgban végzi, teljesen le van nyűgözve a külföldi szolidaritás láttán. Ugyanakkor fél attól, hogy mi várja, ha hazatér. Hiszen a hatalom megtorolhatja a későbbi szakmai pályafutás során, ha valaki hátat fordít az SZFÉ-nek.

Szlovákia az ékes példa arra, mikén t próbálja Oroszország megosztani Európát a Szputnyik V-vel. Hiszen majdnem ráment a koalíció, azaz az orosz vakcinadiplomácia igen jelentős mellékhatással járt. Az erősen nyugatbarát pozsonyi kormány őrlődött aközött, hogy kiutat találjon az egészségügyi válságból, ugyanakkor tiszteletben tartsa az európai szabályokat. Azt továbbra sem lehet tudni, hogy hatékony-e az orosz készítmény – szakértők szerint igen – csakhogy erre nincs bizonyíték, mert Moszkva nem adja át a szükséges dokumentációt az unió illetékes hatóságának. A kért anyagoknak a háromnegyede vagy nem jött meg, vagy hiányos. De Szlovákiát éppen azért szemelte ki, hogy ily módon kibővítse mindezidáig szűk hídfőjét a földrészen. Hiszen még a magyaroknak is csupán a 4 %-a hajlandó beoltatni magát a készítménnyel, mellesleg az EU-n belül sehol másutt nem adják be senkinek sem a szert. De az azért jól jött volna Moszkvának, ha a kétmillió adag megvásárlására ráment volna a szlovák kormány. Ezért már akkor megindította kampányát, amikor Matovics még igen messze volt a rendeléstől, amint azt egyértelműen alátámasztják a Szlovák Biztonságpolitikai Intézet kutatásai. Maga a miniszterelnök azt mondja, neki úgy jutott eszébe a vétel, hogy látta a magyar példát, és éppen Orbán volt az, aki megteremtette számára a kapcsolatot az oroszokkal. Azt azonban tagadja, hogy Putyinék kihasználták volna geopolitikai céljaikra. A pozsonyi külügyi tárca államminisztere szerint lehet, hogy a Kreml nem a szlovák kormány megbuktatására hajtott, de miután évek óta igyekszik éket verni az európai országok közé a szankciók miatt, tapsolt volna örömében, ha Szlovákiában bedől a hatalom. Egyébként az orosz szállítmány első része még mindig Kassán van egy raktárban, viszont az orosz fél már visszautalta a teljes vételárat.

Csehországban a nagy napilapok már Babis miniszterelnök konszernjének a kezén vannak, de most megy a harc a a közmédia bekebelezéséért is . A cél, hogy szájkosarat rakjanak rá, lehetőleg még az őszi választások előtt. Ebben igencsak jeleskedik az állami tévé felügyelő bizottságának elnöke, aki szerint az intézmény elfogult jelentéseket sugároz, boszorkányüldözést folytat kormánypolitikusok ellen és nem a nemzeti érdekeket képviseli, hanem inkább Brüsszel hangjaként szólal meg. Matocha valóságos hadjáratot indított az televízió elnöke ellen és a parlamentben csendes többség támogatja. Ugyanakkor egy sokat megélt riporternő azt nehezményezi, hogy egyre kevésbé tehetnek fel kritikus kérdéseket. Ám hogy a politika fokozódó befolyása hová vezet, azt jól látni a magyaroknál, lengyeleknél és szlovákoknál, ahol a közmédiát már az állam szócsövének lehet tekinteni. A tévé első embere pedig arról beszél, hogy a politika érzékeli: milyen bizalmat érdemelt ki az elfogulatlan tájékoztatás és most azt akarja, hogy legyen részrehajló. De ez képtelenség, mert a hitelesség éppen a függetlenségből fakad.