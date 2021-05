Megtiltanák, hogy simogatásért tenyésszenek oroszlánokat Dél-Afrikában

Maszkot nem kell viselni szabadtéren, ám ajánlott. A védettségi igazolvány természetesen kötelező.

Újra kinyitotta kapuit a nagyközönség előtt a Fővárosi Állat-és Növénykert.

Az intézmény közel fél évet tartott zárva a járvány miatt, ám most azok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, ismét bemehetnek a parkba. A 18 éven aluliak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel mehetnek be. A dokumentumokat a pénztárnál, illetve a kapun való belépéskor kell bemutatni. Maszkot csak az ajándékboltban, illetve azokon a helyeken kötelező viselni, ahol a közönség bemehet az állatok közé. Szabadtéren nem kell, ám itt is ajánlott. A shopban tíz négyzetméterenként egy ember tartózkodhat.

Emlékeztetnek, hogy a nyitásról szóló rendelet azt is előírja, hogy aki a koronavírus elleni védettségét vagy életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja, annak beléptetését meg kell tagadni, látogatásának megkezdését meg kell akadályozni. Hangsúlyozzák, az általános, mindenhol kötelező elővigyázatossági intézkedésekre, például a távolságtartásra természetesen az Állatkertben is ügyelni kell. Ahol sorok alakulhatnak ki - mint például a büféknél - ott jelzésekkel segítik a megfelelő távolságtartást. Állategészségügyi okokból most még a zoo-csemegével sem szabad etetni.



Megjegyzik, az Állatkert szabadtéri bemutatóhelyeinek jó része látogatható lesz, ideértve a Holnemvolt Vár szabadtéri bemutatóhelyeit is. Az állatsimogatók egyelőre nem nyílnak meg. A beltéri bemutatóhelyek, állatházak nagyobbik része is nyitva lesz a közönség előtt. Nyitva lesz például a Pálmaház (de az alatta lévő Akvárium még nem), az óriásvidrák beltéri bemutatóhelye, az Ausztrálház, a „Szarvasház" (vagyis az erszényes nyestek és társaik bemutatóhelye), a Pákásztanya, az India-ház, a Mérgesház, a Madagaszkár-ház és az Emberszabásúak Háza is. A Szavanna istálló részlegesen lesz nyitva (a zsiráfoknál lévő belső látogatótér), illetve nyitva lesz az Elefántház is.

A nemrég született kiselefánt, ha anyukájával a kifutón tartózkodik, zavartalanul lesz látogatható, ha viszont a belső férőhelyen, az úgynevezett Elefántcsarnokban tartózkodnak, annak nézőterére szakaszosan, kisebb csoportokban engedik majd be a közönséget.