Börtönbe küldenék a háziorvost

Bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés miatt emelt vádat a kaposvári ügyészség barcsi kirendeltsége egy 60 éves férfi ellen, aki egy korábbi vita miatt bántalmazott egy idős házaspárt.

A 78 éves szívbeteg férfi és 70 éves, súlyosan mozgáskorlátozott, csak mankós bottal járni képes felesége, valamint a vádlott édesanyja tavaly áprilisban szólalkoztak össze. Az esetről a vádlott is értesült, és másnap megjelent a sértettek házánál, hogy megtorolja a történteket. Szitkozódva bekiabált az idős férfinak, majd, amikor az öreg kiment az utcára, egyből ütni kezdte, amitől a legyengült fizikai állapotban lévő sértett a földre esett. A vádlott ennek ellenére tovább ütötte-rúgta, amíg meg nem érkezett a megtámadott felesége, valamint a házban tartózkodó unokája is. Az asszony jogos védelmi helyzetben a mankós botjával kis erővel megütötte a támadót, míg az unoka megpróbálta hátulról átkarolva elhúzni a férfit nagyszülei közeléből. A vádlott azonban kiszabadult, az idős nő ellen fordult, akit nekilökött a kerítéskapunak, de a lendülettől maga is elesett, majd távozott a helyszínről. A bántalmazás miatt a két idős ember könnyű, nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett: az idős férfinak a mellkasa és a hasfala sérült, feleségének zúzódott a mellkasa. Az ügyészség vádiratában a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést, emellett korábbi, felfüggesztett fogházbüntetésének végrehajtásának elrendelését indítványozta.