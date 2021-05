Betonnal, ágvágóval, vasvillával és fejszével támadtak a rendőrökre, letöltendő börtönt kaptak

Az állatkínzás miatt kiszabott nem jogerős ítéletben a bíróság négy évre az állattartástól is eltiltotta az érdi férfit.

Tíz hónap két évre felfüggesztett börtönbüntetésre és 4 év állattartói foglalkozástól eltiltásra ítélt hétfőn az Érdi Járásbíróság egy helyi férfit, aki ingatlanán egy szűk, földbe vájt üregben tartott kecskéket és baromfikat – tette közzé a nem jogerős döntést a bírósági portálon a Budapest Környéki Törvényszék. Az elsőfokú bíróság állatkínzást állapított meg, és az ügy előzményeként felidézte, hogy nem megfelelő állattartás miatt az Érdi Járási Hivatal 2018 augusztusában már kötelezte a vádlottat arra, hogy az általa tartott állatok gyógykezeléséről, rágcsáló és rovarirtásról, az állatok megfelelő regisztrációjáról gondoskodjon, azonban a vádlott ezen kötelezettségének nem tett eleget. Az ingatlanon talált, földbe vájt, 30 négyzetméter nagyságú üregben a férfi 25 kecskét tartott. Az üregben nem volt világítás, természetes fény nem jutott be, a padozat ürülékkel szennyezett volt, az üregben több napja elpusztult kecske tetemét is megtalálták a hatóság emberei. Összesen 131 kecskét és 52 baromfit szállítottak el az ingatlanról, azonban a kimenekített állatok közül egy hónapon belül 23 kecske elpusztult. Továbbá a beltenyészet miatt több állatnál mozgásszervi fejlődési rendellenesség alakult ki. A kecskék lesoványodtak, bőrbetegségben, rühességben szenvedtek, gyógykezelést nem kaptak. A bíróság a büntetés kiszabásánál enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, a vádlott életkorát, valamint a cselekmény elkövetése óta eltelt hosszabb időt, míg súlyosító körülményként vette figyelembe az állatkínzással érintett állatok nagyobb számát. Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, az ítélet ellen a bűncselekmény elkövetését egyébként tagadó vádlott fellebbezést jelentett be, így az eljárás a Budapest Környéki Törvényszéken, mint másodfokú bíróságon folytatódik.