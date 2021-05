Dicséretet és bírálatot is kapott a kormány az IMF-től

A külföldi bérlők hiánya tátongó űrt hagy a hazai ingatlanpiacon, sok lakás jelenleg üresen áll.

Az egy évvel ezelőttihez képest lényegesen - 20-30 százalékkal - több lakóingatlant kínálnak most tulajdonosaik hosszú távú bérbeadásra a fővárosban. A Duna House ingatlanközvetítő hálózat szerint túlkínálatnak köszönhetően a korszerűtlen, rosszabb minőségű lakások kiadási lehetőségei jelentősen csökkentek, legnagyobb részük üresen is áll.

A belvárosban az elmúlt években a külföldi turisták és diákok tették ki a bérlők 80 százalékát. Most - a néhány külföldi diák és munkavállaló mellett – inkább magyarok veszik ki ezeket a lakásokat.

A vendéglátóhelyek újraindítása kissé fokozhatja a keresletet a nyári szezonban, de a kínálati oldal még mindig sokkal erősebb – mutatott rá Kétszery Zsuzsa, a Duna House ingatlankezeléssel és bérbeadással foglalkozó Home Management cégének vezetője. A több mint 400 belvárosi lakás kiadását kezelő cég tapasztalatai szerint az idei év is a bérlőknek fog kedvezni. A turizmus szinte teljes leállásával az eddig rövidtávú kiadásra szánt lakások legnagyobb részét ugyanis még mindig hosszútávra adják ki a tulajdonosok. Az idei nyáron várhatóan még nem lesz jelentős növekedés a „lakáshotelezésben”, pláne, hogy az érkező turistákért a szállodák és az egyéb szálláshelyek is versenybe szállnak majd. Hosszú távon pedig – az eltérő önkormányzati szabályozások miatt – felerősödhetnek e téren a kerületek közötti különbségek. A szigorúbb feltételeket megkövetelő kerületekben visszább szorulhat ez a típusú kiadás, amely a bérleti piac most érzékelhető változásait konzerválhatja. Az enyhébb feltételeket megkövetelő kerületekben ugyanakkor dinamikusabban indulhat újra a turizmussal együtt a rövidtávú lakáskiadás is, emelve a keresletet és az árakat is.



Az ingatlan.com adatai szerint április végén összességében 21 ezer kiadó lakás és ház szerepelt a kínálatban, ami országosan 10 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor.

A tulajdonosok által meghirdetett lakóingatlanok átlagos bérleti díja a fővárosban 130 ezer forint volt, de a legdrágább V. kerületben 170 ezer, a legolcsóbb XIX. kerületben pedig 110 ezer forintnál járt az átlagár. A rövid távú lakáskiadás “fellegvárának” számító VI. és VII. kerületben 135 ezer és 120 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. Mindkét kerület komoly szigorítást tervez a rövid távú lakáskiadást terén – hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az eddigi, még nem elfogadott tervek szerint az ott lakók kezébe adnák a döntést. Felmerült olyan ötlet is, miszerint, ha egy lakásban vendégként megszálló turistákra például hangoskodás miatt kihívják a rendőrséget a szomszédok, akkor ott korlátozhatják ezt a lakáskiadási formát. Összességében egy szigorú szabályozás inkább a hosszú távú lakáskiadás felé terelheti az érintett városrészekben a tulajdonosokat, így a korábbi években látottnál megfizethetőbb bérleti díjak és lakásárak alakulhatnak ki, ami kigyűrűzhet a külső kerületekbe is.