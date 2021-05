Sorompó a mutánsoknak

Az Európai Bizottság (EB) azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy mostantól ne csak a jó járványügyi helyzetben lévő harmadik országokból érkező személyek számára engedélyezzék a beutazást, hanem azoknak is, akik már megkapták valamelyik EU-ban engedélyezett, vagy az Egészségügyi Világszervezet sürgősségi jegyzékén szereplő vakcina összes ajánlott dózisát.

Egyelőre mindkét listáról hiányoznak a Magyarországon is forgalmazott orosz és kínai oltóanyagok, tehát az ezekkel beoltott unión kívüli polgárokra, például a szerbekre vagy az oroszokra nem vonatkozna az enyhítés. A beutazási korlátozások tervezett könnyítése nem jelenti azt, hogy az EU-tagállamok nem követelhetnék meg ezután is a negatív Covid19 tesztet vagy a karantént a területükre érkező külföldiektől. Az EB egyúttal indítványozza, hogy ha a korlátozások alól felmentett harmadik országokban veszélyes vírusvarinások jelennek meg, az EU27-ek egymással egyeztetve engedjék le újra sorompót, megakadályozva, hogy a mutációk bejussanak a közösség területére akár a teljesen beoltott személyeken keresztül. A brüsszeli előterjesztésről előreláthatólag szerdán tárgyalnak az EU27-ek, akik a remények szerint a hó végéig meg is állapodnának az új ajánlásokról, amelyeket nem kötelező teljesíteniük.