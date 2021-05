A Sinopharm véd a Covid ellen, csak éppen nem az időseknél kellett volna használni? - értékelt a WHO

Kilenc milliárd forintba kerülhet, hogy klímával szereljék fel a Tarlós-korszakban "olcsón", 69 milliárdért vett vitatott minőségű metrókat.

Napokon belül megjelenhet a hármas metró orosz metrókocsijainak légkondicionálására vonatkozó pályázati felhívás a BKV Igazgatóság döntése szerint – értesült a Népszava. Úgy tudjuk, 9 milliárdba kerülhet a Tarlós-korszakban légkondicionáló nélkül 69 milliárdért vásárolt, vitatott minőségű szerelvények klimatizálása. A BKV több ajánlatra is számít, bár a korábban egyeztetésre hívott öt aspiráns gyártó közül végül csak kettő vállalkozott arra, hogy beépítse az általa ajánlott berendezést az orosz metrókocsikba. A feladatot nehezíti a meglehetősen gyatra minőségben utángyártott orosz járművek nem túl erős tetőszerkezete, így a gyártók eleve könnyített klímákkal dolgoznak. A másik fogós feladványt maga a Metrowagonmash (MWM) jelenti. Mint azt a Népszava korábban megírta, a felújításra kötött vállalkozási szerződés szerint bármilyen változtatást hajtanak is végre a metrókocsikon, ahhoz előbb meg kell szerezni az orosz cég hozzájárulását, különben elvész a kocsikra kapott harminc év garancia. A Népszava hivatalosan meg nem erősített információi szerint a BKV először maga próbálta ezt beszerezni, nem sok sikerrel. Ezután úgy döntöttek, hogy a klímagyártókra bízzák a feladatot, amelyeknek annyit sikerült elérniük, hogy az MWM jóváhagyta az ideiglenes klímarendszerek felszerelését. A végleges megoldáshoz azonban meg kell szerezni a végleges hozzájárulást. (Az engedélyért kuncsorgásnál sokkal egyszerűbbnek tűnik, ha átengedik nekik a munkát a BKV kötbérkövetelése fejében, ami idén év elején már meghaladta a 8,3 milliárdot plusz kamatait. Igaz, az MWM ebből alig 500 milliót ismer el, a kötbér-per pedig csigalassúsággal halad.) Ha meg is lesz az engedély, és a tendert is sikerül eredményesen lezárni, még akkor is kevéssé valószínű, hogy az idén nyáron lesz légkondi a hármas metró kocsijain. (A klímatenderre vonatkozó kérdéseinkre a BKV nem válaszolt.) A közlekedési cég költségvetésében ugyanis alig néhány százmillió forint szerepel a beruházási soron, annak pedig annyi helye lenne, hogy valószínűleg már régen el is fogyott. De ha maradt is volna belőle, akkor is édeskevés lenne az utólagos klimatizálásra. A 222 kocsit érintő beszerzés becsült költségét első körben 6-10 milliárd forintra taksálták, de a Népszava most úgy értesült, hogy 9 milliárd alatti ajánlatra a BKV vezetése sem számít. Csupán emlékeztetőül: az erősen vitatott minőségű utángyártásért 69 milliárdot fizetett a főváros. Az előző kormánypárti városvezetés egyébként takarékossági okokból eleve nem is kért klímát a hármas vonalon közlekedő járművekbe, Tarlós István még főpolgármesterként azt mondta, „ilyen alapon azt is lehetne követelni, hogy legyen büfékocsi is”. Egyik se lett. Karácsony Gergely viszont még a választási kampányban megígérte, hogy utólag beépítik a légkondikat. Csakhogy a járvány, a válság és a kormányzati intézkedések elsöpörték a terveket.