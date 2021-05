Betörtek Kásler Miklós sárvári házába

Kórházban 4739 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 549-en vannak lélegeztetőgépen.

726 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 784 837-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 137, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 045-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 532 990, az aktív fertőzötteké pedig 223 802. Kórházban 4739 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 549-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 28 080-an vannak, a mintavételek száma 5 438 145-re nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (141 093) és Pest megyében (108 925) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (44 445), Győr-Moson-Sopron (43 132) és Hajdú-Bihar megye (41 598). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 281).

Közölték, hogy a beoltottak száma 4 099 495, közülük 2 157 637-en már a második oltást is megkapták. Már több mint 4,7 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. A még oltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban is tudnak oltást foglalni. Már a 16 -18 éveseket is lehet regisztrálni oltásra, és mától a Magyarországon élő külföldiek, illetve a TAJ-számmal nem rendelkező külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is tudnak jelentkezni a vakcinára a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.