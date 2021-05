Kiderült, miért öltek meg egy férfit hétfőn Dunavarsányban

A 24 éves dühöngő meglökte és megütötte, mire a megtámadott hanyatt esett, és nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Súlyos testi sértés miatt emelt vádat a siófoki ügyészség egy 24 éves férfi ellen, aki tavaly augusztusban azért vert meg egy vendéget a siófoki gyorsétteremnél, mert az szóvá tette, hogy elé tolakodott a sorban. A fiatal férfi a hajnali órákban gyalog érkezett a gyorsétterem autós kiszolgáló ablakához, a s várakozókat kikerülve a sor elejére állt, megelőzve azt az autót, melyben a sértett is ült. Amikor a kocsiban ülők ezt szóvá tették, a vádlott indulatosan az autó vezetőoldali ablakára ütött, majd fenyegetően árnyékbokszolni kezdett. A férfi ezután az étterem teraszára ment, ahol –az általuk hallgatott zenét kifogásolva – egy másik társaságba is belekötött, majd visszaindult az ételkiadó ablakhoz. Itt ismételt szóváltásba keveredett a sértettel, aki számon kérte rajta korábbi agresszív magatartását, illetve, hogy miért előzte meg őket a sorban. A vádlott ekkor meglökte és megütötte, mire a megtámadott hanyatt esett, és nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Társai a segítségére siettek, a még mindig agresszív vádlottat távol tartották tőle, s nem sokkal később pedig a rendőrök is a helyszínre érkeztek. A vádiratában az ügyészség felfüggesztett börtönt indítványozott a vádlottal szemben.