Olaszországba igazol a világ egyik legjobb fociedzője

Az Újpest FC nyerte a labdarúgó MOL Magyar Kupa 2020/21-es kiírását: a lila-fehérek hétfőn a Puskás Arénában rendezett döntőben hosszabbítás után 1-0-ra győzték le a MOL Fehérvár FC-t.

Az Újpest 2018 után hódította el újra a trófeát, összességében pedig 11. alkalommal diadalmaskodott. Sikerével az Újpest indulhat a Konferencia Liga első kiírásában. Nagy valószínűséggel a MOL Fehérvár FC is csatlakozik hozzá bajnoki másodikként vagy harmadikként, mivel a negyedik Paksnak már csak matematikai esélye van megelőzni az OTP Bank Liga hétvégi zárásakor. MOL Magyar Kupa, döntő: Újpest FC-MOL Fehérvár FC 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után Puskás Aréna, 4500 néző, v.: Bogár gólszerző: Kastrati (101.) piros lap: Baosic (68., a kispadról), illetve Rus (90.), Alef (97.) sárga lap: Onovo (44.), Mitrovic (45.), illetve Rus (45., 90.), Bamgboye (59.), Alef (96., 97.) Újpest FC: Pajovic - Pauljevic (Máté, 118.), Kastrati, Kutrumpisz (Szakály P., 102.), Ristevski, Antonov - Mitrovic, Onovo, Croizet (Csongvai, 75.) - Beridze (Perosevic, 114.), Junior Tallo (Simon K., 114.) MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Bolla (Fiola, 63.), Rus, Musliu, Stopira - Bamgboye (Alef, a hosszabbítás előtt), Nego, Pinto, Petrjak - Nikolics (Houri, 76.), Zizivadze Hosszabbítás: 101. perc: körbejáratták a labdát az újpestiek a fehérvári 16-os előtt, a lágy keresztbe ívelést Junior Tallo fejelt le Mitrovicnak, aki lekészítette Kastratinak, a koszovói játékos pedig 16 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb alsóba (1-0). A várakozásoknak megfelelően a fehérváriak irányították a játékot, az Újpest szinte csak a védekezéssel volt elfoglalva. A két csapat rendkívül gyenge első félidőt produkált egyetlen kaput eltaláló lövéssel, igaz, Ivan Petrjak próbálkozása olyan rosszul sikerült, hogy még hazaadásnak is gyenge volt. A második félidőre valamelyest javult az iram és a játék is, az Újpest előtt adódhatott volna egy nagy lehetőség, de a Junior Tallóval szemben elkövetett, szabad szemmel egyértelműnek tűnő büntetőt nem adta meg a játékvezető. Az újpesti kispadosok el is veszítették a fejüket, az eset után egy tárgyat a pályára dobó Jovan Baosic piros, majd Michael Oenning vezetőedző sárga lapot kapott. A folytatás sem hozott helyzeteket, ugyanakkor már jóval harcosabb volt az összecsapás, amely hosszabbításba torkollott. A ráadást a fehérváriak már emberhátrányban kezdték, mivel Adrián Rus a 90. percben megkapta második sárga lapját. Szabics Imre vezetőedző a ráadás előtt becserélte Alefet, de a brazil középpályás egy perc alatt két sárgát gyűjtött be, így mindössze hét perc után mehetett zuhanyozni, a fehérváriak pedig kilenc emberrel maradtak. Az Újpest óriási lendülettel támadta le a kettős emberhátrányban futballozó fehérváriakat és mindössze négy perc alatt gólra váltotta a létszámfölényt. A ráadás második felében az Újpest könnyedén eldönthette volna a találkozót, de rendre hiba csúszott a támadásokba, a fehérváriak viszont már nem tudtak helyzetbe kerülni. Az Újpest ezt megelőzően nyolc tétmeccsén volt nyeretlen a fehérváriakkal szemben, akiket legutóbb 2019 szeptemberében győzött le. A mostani bajnoki szezonban a MOL Fehérvár FC 5-1-re, 5-0-ra és 4-0-ra ütötte ki a lila-fehéreket.