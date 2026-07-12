Először kapott ki európai kupadöntőben az edzői pályafutása alatt.
A neves edző nem fogta vissza magát, egyik gesztusa meghatónak is tűnhetett, a másik viszont kevésbé.
José Mourinho történelmet írt. Megint. Nem lehet nem méltatni, miután az általa dirigált AS Roma elhódította az Európa Konferencia-ligát.
José Mourinho lesz az AS Roma labdarúgócsapatának vezetőedzője.
A csapat egykori legendája veszi át az együttes irányítását, a norvég miniszterelnök is gratulált neki.
Világbajnok hátvéd és egykori Manchester-legenda neve is felröppent a szóba jöhető jelöltek között.
A Manchester United és a Celta Vigo is rápihent a ma esti Európa-liga elődöntő visszavágóra, ám a rotálásnak köszönhetően egyik együttes sem szerzett pontot saját bajnokságában.
Football Leaksnek nevezi a Der Spiegel című német hetilap azt a cikksorozatot – és így hívja magát a törvénytelenségeket feltáró szervezet is -, amelynek első része a legutóbbi számban jelent meg, és arról szól, milyen csalások, visszaélések történnek a profi futballban a minél nagyobb profit elérése érdekében. A cikk pontról pontra nyomon követi, milyen jogcímeken vesznek fel horribilis összegeket – melyeket eltitkolnak az adóhatóság elől – olyan világsztárok, mint Cristiano Ronaldo vagy José Mourinho.
Pikáns rangadóval indul az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulója, ugyanis a Manchester United az Arsenalt fogadja. José Mourinho és Arsene Wenger rendszerint komoly csatákat vívtak, ám a francia mester kiemelte, ez a párharc nem a két trénerről szól, hanem a csapatokról.
Történetének egyik legsúlyosabb válságát éli át a Manchester United labdarúgócsapata. A vörös ördögök, akik nyáron ismét csillagászati összegekért igazoltak új játékosokat, s rekordot felállítva, több mint 100 millió eurót fizettek a francia válogatott Paul Pogbáért, kilenc forduló után a hetedik helyen vesztegelnek. José Mourinho képtelen megtalálni a legjobb tizenegyet.
Véget vetett a találgatásoknak Zlatan Ibrahimovic: a svéd futballsztár bejelentette, hogy a Manchester Unitedben folytatja pályafutását.
Boldogsággal és várakozással töltheti el a Manchester United híveit, hogy tegnap hivatalosan is bejelentették, José Mourinho lett a futballcsapat új menedzsere. Mindent elárul a portugál szakvezető tudásáról, hogy 2002 óta minden kinevezését követően szerzett legalább egy bajnoki címet.
Noha a hivatalos megerősítés még várat magára, az angol sajtó egyöntetűen kész tényként kezelte hétfőn, hogy a Manchester United futballklubja lapátra tette Louis van Gaalt.
Az As információi szerint már minden papír alá van írva, és az FA-kupa-döntő után – függetlenül az eredménytől – be is jelentik José Mourinho érkezését - tudta meg a vs.hu.
A Manchester United a fiatal Marcus Rashford góljával 1-0-ra diadalmaskodott a városi rivális City felett az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában, ezzel egy pontra csökkentette hátrányát riválisához képest.
Több hónapig tartó téli álmából ébred ma a labdarúgó Bajnokok Ligája. A nyolcaddöntők első mérkőzéseivel folytatódik a viadal, két-két mérkőzést vívnak kedden és szerdán, majd jövő héten újabb két-két találkozót játszanak, ezután következnek a visszavágók.
Guus Hiddink megismételné legutóbbi tettét a Stamford Bridge-en, mikor is az idény végén magasba emelhette játékosaival az FA-Kupa trófeáját. A kékek José Mourinho távozása óta veretlenek: négy mérkőzésükből kettőt megnyertek a bajnokságban, kettőt pedig döntetlenre hoztak. Az idei szezonban azonban az utolsó esélyük az FA-Kupa maradt belföldi trófeaszerzésre, vagy akár arra, hogy kikerülhessenek a nemzetközi porondra, azon túl, hogy még versenyben vannak a Bajnokok Ligájában.
Kész, vége, nincs tovább. José Mourinhót menesztette a Chelsea, utódának ideiglenes jelleggel a holland Guus Hiddinket nevezték ki. A londoni labdarúgócsapat a 2015-ös bajnoki cím megszerzése óta árnyéka önmagának. Bár a Bajnokok Ligájában eljutott a legjobb 16 közé, a Premier League-ben a 16. helyen áll, mindössze két pontra a kiesőzónától. Ilyen rossz pozícióban sosem volt, mióta Roman Abramovics a tulajdonos. Szégyenteljes vereségek sorát szenvedték el a kékek, a Stamford Bridge-n négyszer, idegenben pedig ötször hagyták el vesztesen a játékteret, gólarányuk negatív.
„Nem tekinthetnek többé szupersztárként magukra. Megcsaltak a játékosaim. Méltatlanok a Premier League-re” – fakadt ki José Mourinho, a Chelsea trénere azt követően, hogy csapata hétfő este idegenben 2-1-re kikapott a labdarúgó Premier League meglepetéscsapatától, a Leicester Citytől, ezzel a londoniak egyetlen pontra kerültek a kiesőzónától.
Tíz csapat verseng öt kiadó helyért a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában. Az Arsenalnak mindenképpen győznie kell Pireuszban, ám az „ágyúsok” még sosem nyertek az Olympiakosz otthonában. A Chelsea és a Porto összecsapása is pikánsnak ígérkezik. Először fordulhat elő az, hogy a portugálok spanyol kapusa, Iker Casillas, vagy José Mourinho, a londoniak szakvezetője nem lesz ott a legrangosabb európai kupaporond egyenes kieséses szakaszában.
Új rekordot állított fel José Mourinho. Edzői pályája során első ízben fordult elő, hogy egy szezonon belül csapatával hét vereséget szenved. Ám a portugál szakvezetőnek ez a negatív csúcs is összejött a Chelsea kispadján. A kékek ugyanis a Stoke City otthonában is vereséget szenvedtek szombaton.
José Mourinho egyelőre haladékot kapott a Chelsea vezetőségétől, de hétvégén már meneszthetik, ha továbbra sem jönnek a sikerek.
Sorsdöntő meccset vívott a Chelsea a Liverpool ellen. A hazaiak José Mourinho állásáért küzdhettek, a vendégek pedig bő két hete kinevezett edzőjükért, Jürgen Kloppért. A meccse elején úgy tűnt, a Chelsea magára talál, s simán begyűjti a három pontot. Ramires 4. percben szerzett góljával megszerezték a vezetést a kékek, s lehetőségük lett volna az előny növelésére.
Három kiváló trénert is elbocsáthatnak előbb-utóbb csapataiktól. A legnagyobb veszélyben José Mourinho, a Chelsea trénere van, de hamarosan a Juventusnál és a Manchester Unitednél is felmerülhet az edzőkérdés.