Koronavírusosan vett részt a múlt heti parlamenti szavazáson a fideszes Becsó Zsolt

Az Oktatási Hivatal adatai szerint gimnáziumokba idén összesen 37,2 ezren nyertek felvételt, technikumokba 35,5 ezren.

Előremutatónak nevezte az idei középfokú felvételi eredményeit az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért felelős államtitkára, melyek szerint a nyolcadikosok 41 százaléka technikumokban tanul tovább, gimnáziumban pedig a diákok 34 százaléka. Pölöskei Gáborné szerdán az M1-en azt is elmondta, 3-4 évvel ezelőtt még fordított volt ez az arány. Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint technikumokba idén 35 486-an, négy vagy öt osztályos gimnáziumokba 29 501-en nyertek felvételt. Ez megfelel a Pölöskei Gáborné által említett arányoknak. Csakhogy az államtitkár azt nem említette, hogy léteznek hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok is: az OH statisztikái szerint előbbibe 4604-en, utóbbiba 3114-en felvételiztek idén sikeresen. Vagyis a gimnáziumokba idén felvételt nyert diákok száma összesen 37 219, ami még mindig több, mint a technikumokban továbbtanulók száma. Az OH adatai alapján az az állítás sem felel meg a valóságnak, hogy most változtak volna az arányok a nyolcadikosok körében. Három éve, a 2017/2018-as tanévben a nyolcadikosok 36,59 százaléka tanult tovább gimnáziumban, s 38,43 százalékuk szakgimnáziumban (2020 előtt még szakgimnáziumok voltak a mostani technikumok). A 2016/2017-es tanévben is hasonló volt az arány, 36,43 százalék és 38,02 százalék a szakgimnáziumok javára, ha nem számoljuk bele a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba felvett tanulók számát.