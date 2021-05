Rasszista üzenet miatt távoznia kellett a Hertha vezetőségéből a korábbi kapusnak

A nyitás után a labdarúgó-mérkőzések kevesebb embert érdekeltek, mint a Pfizer vakcina, utóbbiért tömegek álltak sorba.

Kiütéssel győzött a Pfizer a lelátó újraindítása ellen. Miután a kormányfő péntek reggel révült rádiós hallgatója társaságában bejelentette, hogy aznap százezer Pfizer-vakcinát adnak be azoknak, akik jelentkeznek, majd hetekig kell várni erre a szérumra, mert a többit félreteszik a tizenhat-tizennyolc éveseknek, az emberek megrohamozták a hamar összeomló koronavírus-oldalt, valamint az oltópontokat. Ezeken aztán rövid idő alatt kifogytak a hanyatló Nyugat tömegesen keresett dózisai. A nép a jelek szerint nem Keletre veti vigyázó szemét, a kínai vakcináért ugyanis nem tolong, ellenben a Pfizer-osztás annyira megmozgatta a lakosságot, hogy az akció káoszba torkollt. A tájékoztatónak hívott operatív törzsi szertartás pedig ismét üveges tekinteteket váltott ki, ezúttal a terheléses támadásos históriával, amely pontosan annyira volt bizarr, mint a tavalyi maszkról lebeszélős, az idei adattorlódásos vagy az örökzöld nyunyókás. Kubatov Gábor pártigazgató-klubelnök közben lelkesen meccsre hívta az embereket, az Üllői úton azonban nem támadt akkora csődület, mint a Pfizer-pontokon. Mindösszesen 3627 néző ment ki a ferencvárosi sporttelepre, ahol öt és félszer ennyi hely üresen maradt. A zöld-fehér és a narancssárga színekért rajongó elöljáró persze könnyebb helyzetben lenne, ha Schlosser Karikalábú Imrével, Lázár Tanár Úr Gyulával, Deák Bomba "Bambával", Albert Aranylabdás Flóriánnal vagy Nyilasi Ezüstcipős Tiborral csalogathatna, és igazi Honvéd, MTK, Újpest vagy Vasas volna az ellenfél. De hát maximum Franck Bolija, Aissa Laidounija, Tokmac Nguenje, Myrto Uzunija van. A többi hajdani fővárosi nagy csapatnak még ehhez képest is nyomorúságos a készlete, így aztán FTC–Mezőkövesddel kell kampányolni , az meg azért nem ugyanaz, mintha Puskás Ferenc, Orth György, Bene Ferenc vagy Farkas János érkezne a kilencedik kerületbe. A Kövesddel vívott „rangadó” vonzására jellemző: a mostani 3627 előtt legutóbb 2921-en látogattak ki e párharcra. A Magyar Kupa döntőjén meg négy és fél ezren voltak ( az Újpest hosszabbítás után 1–0-ra verte a Fehérvárt ). A jobb sorsra érdemes Puskás Aréna tizenötöd része „telt meg”, noha Hernádi Zsolt ekképpen értékelte az MK küzdelmeit: „A színvonal minden várakozásunkat felülmúlta.” Nem az a legnagyobb baj, hogy az állami patrónus olajfőnök szamárságot beszél, hanem az, hogy hülyének néz mindenkit. A döntő nívójához képest a Mariana-árok a Csomolungma, jóllehet a szereplők egyike a vagyonokkal kitömött állami (betört) kirakat együttes, a Fehérvár volt. Egy kommentelő így foglalta össze a látottakat: „Szégyen csapatok, szégyen bíró, szégyen játék, szégyen összeállítás, szégyen ez az egész magyar foci.” De legalább az pozitív fejlemény, hogy hiába ujjongott Kubatov: „mindannyian jöhetünk meccsre”, az élet értéke döntött. A ferencvárosi és az újpesti győzelmet legföljebb 8127 néző látta helyszínen, miután dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője azt nyilatkozta az állami kormánytévében: „Még egy-két-, akár hárommillió ember beoltására van szükség ahhoz, hogy komolyan csökkenjen a járvány, illetve az a veszély, hogy a vírus visszatér Magyarországra.” Noha a közszolgálatinak nevezett csatornán nem mindenki beszélhet – értsd: a fél ország egyáltalán nem szólalhat meg –, Szlávik doktor talán nem elsősorban politikai megbízást teljesít. Miként az óvatosság sem pártállás kérdése. Ami a magyar bajnokságot illeti, ha a döntéshozásnak nem is, a lakosságnak könnyű elővigyázatosnak lennie, mert a mai első osztály a megyei I-re hajaz, a bajnok FTC mögött a Felcsút, a Paks, a Kisvárda is megelőzi az MTK-t, az Újpestet, a Honvédot, a Vasas meg a másodosztályban kapar a feljutásért. Érthető, ha Zalaegerszegen sem volt több drukker 975-nél, elvégre miként lehet a kirajzás reményével hirdetni a ZTE–Kisvárdát? Pláne pandémia idején. Mert egy percig se feledjük, hétfőn is meghalt 137 honfitársunk, így az elhunytak száma 28 045-re emelkedett. Ebből kiindulva, nem kellene nyitott kapukat és főként nem mellet döngetni. Elvégre a hazai stadionépítési láz ellenére nincs magyar sporttelep, csak a Puskás, amelybe ennyi ember beférne. Ha élne.