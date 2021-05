Napi vírus: 124 halálos áldozatot, 1680 új fertőzöttet regisztráltak

A Momentum elnöke többször is bűnözőnek, valamint strómannak nevezte Felcsút korábbi fideszes polgármesterét.

Rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentést tett Fekete-Győr András ellen Mészáros Lőrinc. A Momentum elnöke korábban a 444.hu-nak adott egy interjút , amiben a párt által megálmodott ún. "felcsúti per" részleteiről beszélt. Többek között azt fejtegette, "Orbán, Mészáros, Rogán és társaik a vádlottak padján fognak ülni egy esetleges kormányváltás után."Beszélt arról is, hogy lesz jogalap fellépni a felcsúti üzletember ellen. Mészáros Lőrinc a Telex február végi Fekete-Győr-interjújában , illetve a Momentum miniszterelnök-jelölti bejelentéséről szóló videóban elhangzottakat is kifogásolta. Ám a II. és III. kerületi bíróság elutasította a keresetet, mondván, értékítéletet mondott az ellenzéki politikus.