Mészáros feljelentette Fekete-Győrt becsületsértés és rágalmazás miatt, de a bíróság elutasította a keresetet

Már készülnek a Városliget autómentesítési tervei. A forgalmat javarészt a környező utcákra terelnék. Persze lesz azért, aki behajthat.

Töretlenül folytatódik a Városliget átalakítása. A Mimóza dombra tervezett léghajó leszállópálya után folytatódik a Promenád építése a Műcsarnoktól a Néprajzi Múzeum körüli sétányon át a meg sem épülő Városligeti Színház hűlt helyéig. A Dózsa György út menti 40 méter széles promenád csaknem 15 ezer négyzetméteres új szakaszának fele kőburkolatot kap, a többin fű, a széleken cserje és fa lesz, a korábbi példák alapján úgy elrendezve, hogy a fűre még csak véletlenül se lehessen rámenni.

A Promenád befejező szakasza – az Ajtósi Dürer Sor és a Hősök tere közötti „allee” összekötő elemeként – egyúttal a Műcsarnok kiszolgáló és rendezvény területe is lesz. A kivitelezést – a Liget-projekt sokat foglalkoztatott kivitelező cége, Tiborcz István jó barátjának vállalkozása – a West Hungária Bau (WHB) vállalta csaknem 2 milliárdért. Ők építették 7,6 milliárdért a Dózsa György úti 800 férőhelyes mélygarázsát is, amely a vészhelyzeti közterületi ingyenparkolás okán meglehetősen alulhasznált. De tesznek róla, hogy ne így legyen.

A Diákváros beruházásról leválasztott Budapest Fejlesztési központ (BFK) nagy erőkkel vetette bele magát a Városliget autómentesítési programjába. A kormány még tavaly döntött az autók Kós Károly sétányról való kitiltásáról, illetve az Állatkerti körút átmenő forgalom elöli lezárásól. Mielőtt mindenki hatalmas tisztásokat és erdőt vizionálna a széles utak helyén, sietve megjegyezzük, hogy a korlátozás a trolibuszokat nem érinti, mint ahogy nyitva marad a reggeli és késő délutáni „hivatásforgalom” számára is. Az aszfalt tehát nem lesz kevesebb, viszont sokkal kevesebben használhatják majd. Autómentesítik a Hősök terét is. Parkolni az Állatkerti körúton meghagyott néhány hely kivételével sehol sem lehet majd. A szórakoztatóparkká alakuló Városligetbe autóval érkező látogatók a Dózsa György úti mélygarázsban, valamint a Hungária körút- Kacsóh Pongrác út-Mexikói úti csomópontban épülő két új parkolóházban hagyhatják a járműveket. Utóbbiak egyébként a közösségi közlekedésre való átszoktatás jegyében P+R parkolóként is működnek majd. Az autómentesítés terveit 2022 nyarára kellene elkészíteni a kormányhatározat szerint.



A Ligeten most átzúduló forgalmat a környező utcákra (Ajtósi Dürer sor, Vágány utca) terelik, illetve épül egy új közúti, illetve egy 3-as villamos körgyűrű folytatását fogadó felüljáró a Szegedi út vonalában a XIII. kerületi Béke tér és a XIV. kerületi Kassai tér között. Arról, hogy a villamos pontosan merre közlekedik majd, a Budapest Közlekedési Központ (BKK) és a BFK közösen dönt. Annak érdekében, hogy az angyalföldi lakóutcákat ne terhelje nagyobb átmenő közúti forgalom, a BFK megvizsgálja a várható forgalmi átrendeződéseket, figyelembe véve egy lehajtó kialakítását, amely a vágányok nyugati oldalán a Dévényi–Vágány utcákon vezetné a forgalmat a belváros irányába. Az új felüljáró Liget autómentesítésén kívül segíti a Rákosrendező vasútállomás megközelítését, illetve a teljes barnamezős terület revitalizációját, ahol lakó-, irodai és pihenési funkciók is helyet kapnának a jövőben. A felüljáró és a parkolóházak a terveit 2023 júniusára kell elkészíteni. A Rákosrendező felett átívelő új híd tervezésére a BFK már alá is írta a tervezési szerződést a Speciáltervvel. (Ők készítik az új Aquincumi híd megvalósíthatósági tanulmányát is.) Az iroda nettó 1,72 milliárdért vállalta a munkát. A cechet teljes egészében az állam állja. A Kisföldalatti végállomásánál épülő parkolóházak tervezésére a BFK hétfőn írta ki a tendert. A győztesnek figyelnie kell arra, hogy az új épületek ne gátolják a Kisföldalatti későbbi meghosszabbítását és az új Hungária körúti állomás építését. A BFK nem tagadja, hogy a parkolóházak és az új felüljáró önmagában nem oldja meg az M3-as autópályán érkező autóáradat elvezetésének gondját. A megoldást az autóforgalom csökkentésében látják, részben a BFK másik nagy tervének, az elővárosi vasút fejlesztésének révén. Ennek költségét javarészt uniós forrásból teremtenék elő. A BFK jó előre leszerelné az önkormányzatokat és igyekszik elkerülni a Galvani-híd beruházás ellen kialakult lakossági tiltakozás csapdáját. Ennek érdekében már el is indították az autómentes Városliget programról szóló honlapjukat, ahol mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait a tervezett beruházásokkal kapcsolatban. Később lakossági egyeztetést is indítanak a tervezett beruházásokról. Nem oktalan a riadalom, hiszen a környékbeliek már kétszer sikeresen megakadályozták, hogy bevásárlóközpont épüljön a Kisföldalatti végállomásához a forgalomnövekedés miatt. Márpedig egy parkolóház aligha vonz kevesebb autót.