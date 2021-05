Egy mentálisan beteg embert fosztott meg a házától és kényszerített egy garázsba az enyingi Róbert

Autói után az ingatlantól is vélhetően azért szabadult volna, ha sor kerülne arra, hogy áldozatának több millió forintos kártérítést kelljen fizetni, ne legyen elegendő fedezete.

Két végrehajtó érkezett pénteken reggel a lúgos orvosként emlegetett Bene Krisztián családi házához. A bírósági végrehajtók azért mentek ki a jogerős büntetését töltő férfi otthonához, hogy leltárba vegyék és biztosítsák az ingóságait és a fővárostól néhány kilométerre található, több száz négyzetméteres ingatlanját – írja a Telex . Az intézkedésre azért került sor, mert Bene áldozata, Renner Erika és jogi képviselője két hete biztosítási intézkedés iránti kérelmet nyújtott be a bíróságra, miután nyilvánvalóvá vált, hogy a férfi ki akarja játszani az utolsó, még a nevén szereplő nagy értékű vagyont . Autói után az ingatlantól is vélhetően azért szabadult volna, ha sor kerülne arra, hogy áldozatának több millió forintos kártérítést kelljen fizetni, ne legyen elegendő fedezete. A Fővárosi Törvényszék azonban elrendelte a „pénzkövetelés biztosítását”, az ügy pedig a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Hivatalához került. Amint arról a Népszava is beszámolt, tavaly november 25-én – csaknem négy év pereskedés után – a Fővárosi Törvényszék első fokon ítéletet hirdetett a lúgos orvos áldozatának kártérítési ügyében. Bene Krisztiánnak nem jogerősen 25 millió forint kártérítést kell fizetnie Renner Erikának, amiért megsértette a nő testi épségéhez és egészséghez fűződő jogát. A végrehajtók egy lakatossal érkeztek a házhoz, de mivel Bene felesége ajtót nyitott, és beengedte őket, a szakembernek nem volt dolga. – A végrehajtónak ilyenkor az a feladata, hogy biztosítsa azt az összeget a pernyertes félnek. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen ingósága vagy ingatlana van, azt nekünk le kell foglalni, illetve a bankszámlákra megkeresést kell kiadni – nyilatkozta a portálnak Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke. Bene Krisztián még 2013. március 12-én támadta meg volt barátnőjét, miután a nő pár hónappal korábban szakított vele. Renner Erikát megkötözte, elkábította, és a maró lúgot locsolt a nő nemi szervére és annak környékére. A Budai Irgalmasrendi Kórház volt kórházigazgatóját jogerősen 2018-ban jogerősen 11 év börtönbüntetésre ítélték , és örökre eltiltották az orvosi hivatástól.