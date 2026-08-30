Gyurcsány: Merjenek felháborodni!

A Demokratikus Koalíció elnöke kedden a Fejér megyei Enyingen, a művelődési házban tartott fórum mintegy százötven fős hallgatóságának azt tanácsolta: merjék folytatni a magyar történelem legnemesebb hagyományait, és akarjanak egy nyugatos országot. Gyurcsány Ferenc szerint az április 6-i országgyűlési választás 24 év után ismét arról szól, hogy nyugatra vagy keletre tartunk.