1053 szavazatot kapott, csaknem kétszer többet, mint az eddigi településvezető, Kiss Norbert Ivó.
A város polgármestere értesítette a rendőrséget.
Ősztől csak a végzős gimnáziumi évfolyam marad a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában, a háttérben szakmai konfliktusok állhatnak.
Sz. Róbert a megszerzett ingatlant még abban az évben eladta, a kiszolgáltatott férfit pedig egy mezőszentgyörgyi ingatlan garázsából leválasztott ablaktalan, folyóvízzel nem rendelkező helyiségében helyezte el.
Az enyingi férfit őrizetbe vették a rendőrök.
A nő bevételét részben vagy teljesen elvette, és abból fedezte életvitelét.
Legalább ötven hektáron ég a kukoricaföld az Enying és Mezőszentgyörgy közötti szántóföldön.
A kisbusz vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Csónakázótóra nem vágytak a helyiek, de ezt kapnak. A régóta várt uszoda viszont csak nem akar elkészülni.
Kilenc lőport tartalmazó lőszerhüvely is előkerült a körforgalom közelében.
122 milliméteres második világháborús orosz repeszromboló gránátokat azonosítottak a tűzszerészek.
A székesfehérvári rendőrök a lakosság segítségét kérik László Annamária megtalálása érdekében.
Több ezren tapasztaltak áramkimaradást szombaton kora reggeltől a Fejér megyei Enyingen, a szolgáltató folyamatosan kapcsolja vissza a fogyasztókat a hálózatba - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Két férfit gyanúsítanak azzal, hogy december 16-án hajnalban betörtek egy enyingi ékszerboltba. Az üzlet páncélszekrényét a kocsival sikerült kitépniük a helyéről, de megzavarták őket, ezért zsákmány nélkül menekültek el.
Elgázoltak és cserbenhagytak egy gyalogost Enying térségében szerdán, a férfi a helyszínen meghalt - tájékoztatott a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Körbálák gyulladtak ki Enyingen szerdán a déli órákban egy mezőgazdasági területen, a tűz egy ott parkoló kamion fülkéjére is átterjedt. A terület a lakóházaktól mintegy 30 méterre fekszik - közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Két román kamion ütközött össze a 64-es úton, a mátyásdombi lehajtó és Enying között szombat reggel - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Kigyulladt és lakhatatlanná vált egy lakóház Enyingen, a tüzet eloltani próbáló férfit a mentők kórházba vitték - közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A Fejér Megyei Hírlap értesülése szerint vasárnap reggel egy nő egy enyingi idősotthon bejáratánál hagyta éjszaka született gyermekét. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kedden megerősítette a hírt.
Frontálisan ütközött egymással két személyautó a 64-es úton Fejér megyében, Enying és Mezőszilas között - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A Demokratikus Koalíció elnöke kedden a Fejér megyei Enyingen, a művelődési házban tartott fórum mintegy százötven fős hallgatóságának azt tanácsolta: merjék folytatni a magyar történelem legnemesebb hagyományait, és akarjanak egy nyugatos országot. Gyurcsány Ferenc szerint az április 6-i országgyűlési választás 24 év után ismét arról szól, hogy nyugatra vagy keletre tartunk.
Elhunyt annak az autónak a sofőrje, amelyik egy kamionnal ütközött Enying külterületén – tájékoztatta a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden az MTI-t.
Összedőlt egy házrész hétfő reggel Enyingen, a balesetben két lakó megsérült – közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A szalmonellafertőzés által érintett enyingi iskola részéről semmilyen hiányosságot nem állapított meg a Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének vizsgálata - közölte az intézmény igazgatója kedden az MTI-vel.
Gyomor és bélrendszeri tünetekkel, hasmenéssel, hányással, lázzal járó megbetegedések fordultak elő az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói között - közölte a Fejér Megyei Kormányhivatal.