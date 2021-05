Hétfőtől szerdáig foglalhatnak időpontot oltásra a 16-18 év közöttiek

Csütörtöktől kezdik a korosztály oltását Pfizer-vakcinával - nyilatkozta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szombaton a közmédiának.

György István, aki egyben az országos oltási munkacsoport vezetője is, elmondta: péntek éjfélig 60 ezer fiatal regisztrált az oltásra. Felhívta a figyelmet, hogy az oltás beadásához szükség van egy szülői beleegyező nyilatkozatra is, e dokumentum nélkül nem fogják megkapni az oltást. Hozzátette: a 16-18 évesek korosztályába 197 ezren tartoznak, péntekig 60 ezren regisztráltak oltásra; a 16. életévüket idén betöltők 75 ezren vannak és a 18. életévüket elhagyók száma is több tízezer. Megjegyezte, amennyiben nem használják fel e korosztálynál a számukra rendelt Pfizer-vakcinát, az operatív törzs fog döntést hozni a megmaradó, fel nem használt adagokról. György István közölte azt is, hogy három vakcinára - a Sinopharmra, a Szputnyik V-re és az AstraZenecára - időpontfoglalási lehetősége van a regisztráltaknak, illetve megnyílt a regisztrációs lehetőség azoknak, akiknek nincs taj-száma. Az államtitkár úgy fogalmazott, a regisztráltak már rövid idő alatt - akár másnap - is oltáshoz juthatnak. Magyarországon abba a szakaszba lépett az oltási program, amikor már az "egyéni felelősség dominál", hiszen időpontfoglalással bárki saját időbeosztása szerint tud oltásra menni - jegyezte meg. Az oltási munkacsoport vezetője kiemelte, hogy pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyta a Sinopharm-vakcina veszélyhelyzeti alkalmazását. Ezzel a vakcinával már több millió embert beoltottak világszerte, és a magyar kormány jó döntést hozott, hogy a nyugatiak mellett keleti vakcinákat is beszerzett - emelte ki. György István beszámolt arról is, hogy a szombaton érkező Moderna-vakcinából háromezer háziorvos fog kapni, 1900 praxisnak pedig Janssen-oltóanyagot küldenek. Mint mondta, továbbra is jól halad az oltási program Magyarországon, eddig több mint 4 millió 260 ezren kapták meg már valamely oltás első adagját és 2 millió 450 ezren a második dózist is. Ezekkel az oltási adatokkal Málta után a második helyen áll Magyarországon Európában. Hozzátette: az európai uniós átoltottság 27 százalékos, a magyar 43 százalékos. Az oltásra regisztráltak száma meghaladja a 4 millió 850 ezret. A védettségi igazolványokkal kapcsolatban György István elmondta, eddig több mint négymilliót küldtek ki, és tíz százalék alatti a panaszok száma. Azt javasolta azoknak, akik valamilyen okból nem kapták kézhez igazolványukat, hogy a kormányablakokban érdeklődjenek, ott kiderítik miért, hol akadt el az igazolvány. Hozzátette: a központi okmányirodában is kereshetők a meg nem érkezett igazolványok. Itt több mint 25 ezer védettségi igazolvány megvan, tehát ha keresi valaki, akkor rövid időn belül hozzájuthat. Jelezte, ha 30 napon belül nem érkezik meg az igazolvány, a kormányrendelet értelmében nem kell megfizetni a háromezer forintos igazgatási díjat. György István elmondta, hogy a magyarorszag.hu felületén elektronikusan is be lehet jelenteni a védettségi igazolvány iránti igényeket, és a kormány azon lesz, hogy mindenki minél előbb hozzájusson igazolványához. Az államtitkár kitért arra, hogy időről időre különféle lejárató kampányok indultak a vakcinákkal kapcsolatban. Véleménye szerint a politikusoknak tartózkodniuk kell attól, hogy véleményt mondjanak az oltóanyagokról, és elbizonytalanítsák az embereket, mert ezen emberéletek múlnak.