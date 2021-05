A felsősöket és a középiskolásokat is tesztelik koronavírusra a XVIII. kerületben

A miniszterelnök bejelentkezett a Portóban zajló uniós csúcsról.

– Az oltáson múlik, hogy mikor indíthatjuk újra a gazdaságainkat – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Portóban, az Európai Unió szociális csúcstalálkozójának első munkanapját követően a közösségi oldalán szombaton közzétett videóban. A kormányfő azt mondta: Portóban most éjjel egy óra van, otthon meg éjjel kettő, véget ért az Európai Tanács ülésének első napja. – Vakcina, oltás, a gazdaság újraindítása, ez itt a legfontosabb téma – közölte. – Örömmel fogadta mindenki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntését, hogy egy újabb vakcinát minősítettek biztonságosnak és ajánlják használatra – utalt Orbán Viktor arra, hogy a WHO jóváhagyta pénteken a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását. A miniszterelnök leszögezte: ezen múlik minden. Úgy folytatta: egyetértettek abban, hogy az oltásellenes hangokkal és kampányokkal szemben fel kell lépni, és „próbáljunk mindenkit egész Európában meggyőzni arról, hogy vegye fel az oltást”. – Ezen múlik, hogy mikor indíthatjuk újra a gazdaságainkat – hangsúlyozta. – Gyors alvás, holnap folytatjuk – zárta szavait a miniszterelnök.