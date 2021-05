1,8 milliárd adagot vásárol a Pfizer/BioNTech vakcinájából az EU

Ukrajnában szombatra, az előző napival csaknem megegyező számú, mintegy 8700 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az újonnan elhunyt betegek száma azonban az előző két napi helyzethez hasonlóan továbbra is nagyon magas, több mint duplája a hét első felében közölt napi adatoknak.

A járvány tavaly márciusi kitörése óta elhunytak száma mostanra meghaladta a 46 ezret. A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 8710 új esettel 2 114 138-ra nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. Az új esetek száma mintegy 300-zal magasabb a megelőző napi adatnál. A halálos áldozatok száma újabb 370 beteg halálával 46 200-ra emelkedett. A megelőző két napban is csaknem ugyanennyi volt a halálos áldozat, míg az azelőtti napokban még 160 körüli volt. Eddig 1 750 570-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napon több mint 19,4 ezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent mintegy 11 ezerrel, 317 368-ra. Kórházba most 2544 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon számuk háromezer fölötti, azelőtt viszont kétezer alatti volt. A legtöbb új beteget, 753-at az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel. Vitalij Klicsko kijevi polgármester tájékoztatása szerint Kijevben az igazolt fertőzöttel száma már megközelítette a 199 ezret, az elhunytaké 37-tel 4787-re nőtt. Közben Kijevben megerősítették az ellenőrzést annak érdekében, hogy csakis a kijelölt célcsoportokhoz tartozók kaphassák meg a koronavírus elleni védőoltást - jelentette az UNIAN hírügynökség szombaton a helyi vezetés sajtóközleményére hivatkozva. A sajtóiroda ugyanakkor megjegyezte, hogy Kijevben, összehasonlítva más régiókkal, jóval kevesebb olyan embert oltottak be, aki nem tartozott a meghatározott célcsoporthoz, azaz eddig csak egyedi esetek fordultak elő. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter a Facebookon közölte, hogy az oltási kampány február 24-i kezdete óta mostanáig 857 798 embert oltottak be az országban, közülük pénteken 36 046-ot. Oleh Nemcsinov kabinetminiszter tájékoztatása alapján a kormány válságstábja ismét felülvizsgálta a régiók járványhelyzet szerinti besorolását és úgy határozott, hogy szombattól az utolsó megye, Szumi is kikerülhet a legsúlyosabb, "vörös" kategóriából. Így most az országban hét megye maradt "narancs" besorolásban, az összes többi, azaz tizenhét - köztük Kárpátalja -, valamint a főváros a jelenleg legenyhébb "sárga" kategóriában van.