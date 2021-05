Ferenc pápa az oltóanyagok szabadalmának felfüggesztése mellett foglalt állást

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint az elveket elfogadják, de azt nem, hogy ez ne a tagállamok kezében maradjon.

Ausztria és Magyarország is úgy látja, hogy az európai uniós tagországok különbözősége miatt nem célszerű Brüsszelből szabályozni, hogy milyen legyen az egységes minimálbér az EU-ban – derült ki azon a találkozón, amelyet Palkovics László innovációs és technológiai miniszter folytatott szombaton Portóban Martin Kocher osztrák munkaügyi miniszterrel. A két miniszter az EU-tagországok informális kormányfői találkozójának helyszínén találkozott.

– Az egységes minimálbérrel kapcsolatban az elveket elfogadjuk, a számítási módszereket meg fogjuk fontolni, de azt, hogy ez ne a tagállamok kezében maradjon, egyikünk sem tudja elfogadni – fogalmazott Palkovics László a közmédiának nyilatkozva.

Beszámolt arról, hogy megbeszélést folytattak a koronavírus-járvány utáni munkaerőpiaci helyzetről, hiszen a két ország sok területen ugyanazokkal a problémákkal szembesült. Egyetértettek egyebek között abban, hogy a távmunkával kapcsolatos döntéseket az érintettekre, vagyis a munkaadókra és a munkavállalókra kell hagyni, de a járvány tanulságaiból kiindulva meg kell nézni, szükség van-e az állam részéről módosításra, szabályozásra, ösztönzésre. A két ország ebben a kérdésben is együtt fog működni, megosztja tapasztalatait, hiszen méreteiben, gazdasági szerkezetében hasonló. – Tárgyaltak a járvány utáni újraindítás részleteiről is – mondta a magyar miniszter. Megállapodtak abban, hogy intenzívebbé teszik az együttműködést a határon túlra járó dolgozók helyzetének megkönnyítése, illetve a turizmus újraindítása érdekében. A nyilatkozatban Palkovics László kitért arra is, hogy

Magyarország nem támogatja az egységes uniós adórendszert, azon az állásponton van, hogy például a társasági nyereségadót az egyes országoknak saját maguknak kell meghatározniuk, hiszen a tagállamok más-más fejlettségi szinten vannak, más a gazdaságszerkezetük.

Hozzátette, hogy ha mégis egységesítésről születik döntés, számos eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen hozzá.