Napos, kellemes idő várható vasárnap

Most például a koronavírus-járvány miatti idegesség és aggodalom nemcsak pszichésen, hanem fizikailag is rombol; a kezeletlen, krónikus stressz veszélyezteti a szív-, érrendszer egészségét.

A pandémia idején szinte lehetetlen kivonódni a mindennapi stressz alól, de tudni kell, hogy ez az állandósult jelenség lassan, szinte alattomosan meg is betegíthet. Hozzájárul a magas vérnyomás, de akár az asztma, a gyomorfekély vagy az irritábilis bél szindróma kialakulásához, és sokszor a stresszre adott reakciók is rizikófaktorok. Az American Heart Association szerint ugyanis a stressz sokszor olyan rossz „megoldásokat” eredményez, mint a dohányzás , amiről egyébként, mint megírtuk, sokan szoktak le a járvány miatt és alatt, az alkoholfogyasztás vagy a stresszevés . Ezek pedig köztudottan emelik a vérnyomást és károsítják az érfalakat. A tartós stressz kapcsolatba hozható az olyan agyi területek fokozott aktivitásával, amely az érzelmek feldolgozásáért felelős és növeli a szív-, érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét. The Lancet című szaklapban megjelent korábbi tanulmány szerzői szerint a stressz ugyanolyan fontos rizikófaktornak számít ebből a szempontból, mint maga a dohányzás és a magas vérnyomás.