Ismét Sadiq Khant választották London polgármesterévé

Az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy eddig több mint 200 millió adag koronavírus elleni vakcina jutott el az EU tagországaiba.

Az oltások, az oltóanyaggyártás felgyorsítása, a vakcinák exportjának engedélyezése és az oltóanyagok méltányos szétosztása jelenthet gyors kiutat a koronavírus okozta világjárványból – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Portóban, az uniós szociális csúcstalálkozót követően szombaton. Ursula von der Leyen azt is közölte:

az Uniónak nyitottnak kell maradnia az oltóanyagok szabadalmának felfüggesztéséről tervezett tárgyalásokra is, ilyen intézkedés azonban csak a járvány legyőzésének hosszútávú megoldásához járul hozzá.

Elmondta, jó úton halad a koronavírus elleni beoltottságot igazoló oltási tanúsítvány rendszerének elfogadása, júniusig megvalósulhat teljeskörű európai működése. – Azt szeretnénk, ha az európaiak nyara biztonságos és pihentető lehetne – fogalmazott. Hozzátette ugyanakkor, az oltási kampányok eddigi sikerét nem szabad kockára tenni. – A járvány visszaszorítását célzó intézkedések feloldásának megfontoltan kell történnie. Nyissunk óvatosan, és összehangoltan – mondta. Beszámolt arról is, hogy ez idáig több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltóanyag jutott el az EU tagországaiba. Közel 160 millió európainak adták be legalább az első adag oltóanyagot, ami megvalósíthatóvá teszi, hogy az európai felnőtt lakosság 70 százaléka júliusig be legyen oltva. Közölte, hogy a Narendra Modi indiai miniszterelnökkel videókapcsolaton keresztül folyatott megbeszélésen az EU és India megállapodott abban, hogy folytatja a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló, 2013-ban felfüggesztett tárgyalásokat. Megjegyezte, hogy az EU és India között szoros a kapcsolat, de rengeteg kiaknázatlan lehetőség van még, amelynek nagy része a kereskedelemben és a beruházásokban rejlik. A klímaváltozással összefüggésben kifejtette, hogy Indiának nagyratörő célkitűzései vannak a megújuló energiaforrásokkal, el kell azonban köteleznie magát az éghajlatváltozást befolyásoló karbonsemlegesség mellett, és fokozatosan fel kell hagynia a fosszilis tüzelőanyagok használatával. A csúcstalálkozó keretében zajlott szociális konferencia eredményeivel kapcsolatban Ursula von der Leyen aláhúzta: az Európai Unió az egység és a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

– Amint Európa kilábal a koronavírus-járványból, a jövőbeli járványokra történő felkészülés mellett a munkahely-teremtés és a munkahelyek minőségének javítása áll majd az unió figyelmének középpontjában. Ez azonban több beruházást igényel az oktatásba, a készségek fejlesztésébe, a szakképzésbe, valamint az egész életen át tartó tanulás biztosításába – hangsúlyozta.

Az elfogadott zárónyilatkozatot idézve az Európai Bizottság elnöke közölte, Európának minden eddiginél inkább a társadalmi kohézió és a jólét kontinensének kell lennie. A vezetők elkötelezték magukat az egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése mellett. Illetve a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, például a tartósan munkanélküliek, az idősek, fogyatékossággal élők és hajléktalanok megsegítése mellett. Fokozni fogják a hátrányos megkülönböztetés leküzdésére irányuló erőfeszítéseket, és kiemelten foglalkoznak majd a foglalkoztatás, a bérek és a nyugdíjak terén jelentkező, nemek szerinti különbségek megszüntetésével is. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a sajtótájékoztatón közölte: az EU és India, a világ két legnagyobb demokráciája, új fejezetet nyitott kapcsolataiban. Meghosszabbították stratégiai partnerségüket, többéves felfüggesztés után újra indították a tárgyalásokat a térségek közötti szabadkereskedelemmel, befektetésvédelemmel, valamint a földrajzi jelzésekkel kapcsolatban. Előre mutatónak nevezte az is, hogy az Unió és a dél-ázsiai ország között nyolc év elteltével ismét kezdetét vette az emberi jogokat érintő párbeszéd. Elmondta, hogy az EU és India együttműködést kezd a fenntartható hálózati összekapcsoltság érdekében. A partnerség a digitális, az energetikai és a közlekedési ágazatra, valamint az emberek közötti együttműködésre terjed ki. – Ez az együttműködés mindenekelőtt a kettős digitális és zöld átállás támogatására, a nemzetközi szabványok betartására és fejlesztésére, a közös társadalmi, környezetvédelmi, gazdasági és költségvetési fenntarthatósági normákra és értékekre, valamint az egyenlő versenyfeltételekre épül – közölte. Michel továbbá szolidaritását fejezte ki az Indiát sújtó járványügyi helyzet miatt. Kijelentette: az EU továbbra is támogatja az országot a járvány elleni küzdelemben, a többi között az uniós és a nemzetközi vakcinaexport mechanizmuson keresztül, amely megkönnyíti az oltóanyagok eljuttatását a leginkább rászoruló régiókba.